El Millonario está en negociaciones para desprenderse de otro jugador del club de la cláusula de los 100 millones de dólares.

Más allá de los integrantes habituales del plantel profesional a los que Eduardo Coudet marcó como prescindibles por estar fuera de sus planes para el segundo semestre, en River también están evaluando la situación de algunos futbolistas de Reserva que están buscando sumar minutos y experiencia en Primera División.

Es el caso de Cristian Jaime, uno de los juveniles en los que confió Marcelo Gallardo en su regreso al club, promoviendo su debut profesional, pero al que Chacho no utilizó ni un solo minuto desde que asumió el mando. De hecho, solo lo concentró para el partido ante Estudiantes de Río Cuarto, en el que finalmente no lo utilizó, y luego decidió que continuara desarrollándose en la Reserva.

El jugador lo hizo bien en el equipo que disputa el Torneo Proyección y es por eso que pide piste en Primera, aunque no sea en El Millonario. Para cumplir con esa necesidad apareció en el horizonte Peñarol, que tiene intenciones de sumarlo a préstamo y está en tratativas para que en Núñez acepten cederlo sin cargo ni opción de compra, solo para concederle ese rodaje.

Según se avanzó desde La Página Millonaria, todavía no se llegó a un acuerdo que resuelva el futuro del extremo de 19 años, que tiene contrato con el club hasta diciembre de 2028. Pero hay una cláusula que podría resolver favorablemente el acuerdo y es que el club uruguayo acepte garantizarle un mínimo de minutos en cancha.

Jaime disputó cuatro partidos con River en Primera División.

Parte del grupo de juveniles a los que se dispuso una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares al momento de firmar su primer contrato profesional, Jaime solo llegó a participar de cuatro encuentros en Primera División, tres con Gallardo y uno durante el breve interinato de Escudero.

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Sus números en Reserva

Más allá de las posibilidades que se le cortaron con el plantel profesional desde que Eduardo Coudet asumió el cargo de entrenador, Jaime tuvo buenos rendimientos con la Reserva, en la que ya cumula 49 partidos, con cinco goles y cinco asistencias.

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