Boca negocia con un grande de Sudamérica para prestar a Juan Barinaga

Con la llegada de Arruabarrena, el lateral quedó relegado y ahora busca dónde continuar su carrera.

Comenzó el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en Boca Juniors y el DT ya tomó importantes decisiones con respecto al plantel. Mientras 22 jugadores sumaron minutos en el amistoso ante Athletico Paranaense, otro puñado de futbolistas ya saben que no están en los planes del Vasco.

Entre los apartados se encuentra Juan Barinaga, que no contará con chances de jugar sobre el lateral derecho. Ante el club brasileño, Leandro Lozano, flamante incorporación, y Dylan Gorosito, promovido desde la Reserva, sumaron minutos en ese puesto.

En ese contexto, el defensor que llegó desde Belgrano a mediados de 2024 a cambio de poco más de 3 millones de dólares debe buscar un nuevo destino si quiere tener rodaje. Cabe recordar que tiene contrato en la institución hasta diciembre de 2028.

Según pudo saber BOLAVIP, Peñarol está en negociaciones con Boca para poder contar con el futbolista de cara a este segundo semestre. La intención del club uruguayo es conseguirlo a préstamo con opción de compra, aunque aún no trascendieron las posibles cifras.

Juan Barinaga en el Superclásico. (Foto: Getty)

Hay que resaltar que el Carbonero no tendrá actividad internacional en la segunda parte de 2026. Es que tuvo una floja actuación en la Copa Libertadores, quedando último en la fase de grupos con solo 3 puntos de 18 disputados.

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Los números de Juan Barinaga en Boca

Desde su arribo a mediados de 2024, Juan Barinaga disputó un total de 42 compromisos con la camiseta de Boca Juniors. El lateral no registró goles, aportó 3 asistencias y recibió 7 tarjetas amarillas. No ganó títulos en el club de la Ribera.

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