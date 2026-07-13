Cristian Jaime debutó en Peñarol y los hinchas de River pidieron por su vuelta: “Perdemos el tiempo”

El volante ingresó en el empate ante Racing de Montevideo y dejó buenas sensaciones a los hinchas.

En el marco de la fecha 5 del Torneo Intermedio de la Liga Uruguaya, Peñarol empató 1 a 1 en condición de visitante con Racing de Montevideo. Allí, Cristian Leonel Jaime, volante que se encuentra a préstamo desde River, hizo su debut al ingresar a los 41 minutos de la primera mitad.

Rápidamente en las redes sociales se viralizó un compacto los las intervenciones del volante de 19 años. Allí, los hinchas del Millonario lamentaron su partida a préstamo al Carbonero, ya que afirmaron que podía ser una variante para el plantel comandado por Eduardo Coudet.

Además, realizaron críticas para el DT, debido a que en los comentarios aseguraron que el equipo de River no tiene un futbolista con las características de Jaime, quien se desempeña como mediocampista por la banda izquierda y tiene como fuerte el uno contra uno frente a los defensores.

“Es buenísimo y nosotros perdiendo el tiempo”, “El potencial que tiene este pibe es una locura”, “Mira lo bien que debutó el pibe”, “Cómo no le dieron lugar a este pibe”, “Este pibe va a venir mejor que antes”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas por el rendimiento de Jaime.

Todas las intervenciones de Leonel Jaime en su debut en Peñarolpic.twitter.com/hUs91i1TLv https://t.co/QdMuePeBgG — Agustín Iseas (@AgustinIseas10) July 13, 2026

Cómo es el préstamo de Jaime a Peñarol

El mediocampista ofensivo de 19 años fue cedido a préstamo a Peñarol por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027. Dentro de las aristas de la negociación, se llegó a un acuerdo para que la misma se dé sin cargo ni opción de compra, por lo que regresará a River tras esta cesión.

Publicidad

Además de esto, el Millonario incluyó una cláusula de repesca a su favor en el próximo mercado de pases siempre y cuando el jugador no cumpla con una cierta cantidad de minutos disputados a lo largo de este semestre, en el que solamente tendrá competencia a nivel local.

Datos claves