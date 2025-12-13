Caos, destrozos, detenciones y acusaciones de estafa en la visita de Messi a India: “¿Por qué nos llamaron?”

La gira de tres días de Lionel Messi por India, país asiático al que llegó acompañado por sus amigos y compañeros en Inter Miami Rodrigo De Paul y Luis Suárez, no comenzó nada bien. Tras la inauguración de su estatua de 21 metros, que siguió de manera remota por cuestiones de seguridad, miles de fanáticos esperaban ansiosos por su visita al Estadio Salt Lake, de Calcuta, pero su breve aparición, de no más de 20 minutos y rodeado de un nutrido grupo de seguridad, desató la furia de muchos de los asistentes.

La multitud que había comprado sus entradas llegando a pagar hasta 12 mil rupias, lo que equivale a unos 132 dólares, comenzaron a arrancar los asientos plásticos y lanzar objetos hacia el terreno de juego y la pista de atletismo que lo rodea. Según The Guardian, el numeroso grupo de personas que acompañó al astro argentino impidió en muchos casos el contacto visual con él, lo que fue aumentando el malestar que terminó de desatarse con su rápida despedida.

Invasión de fanáticos al estadio de Calcuta. (Getty).

“Solo líderes y actores rodeaban a Messi. ¿Por qué nos llamaron, entonces? Conseguimos una entrada de 12 mil rupias, pero ni siquiera pudimos verle la cara”, se quejó uno de los asistentes en diálogo con la agencia de noticias local ANI. Poco después, las autoridades indias comunicaron el inicio de una investigación formal tras los disturbios que desembocaron en la evacuación de Lionel Messi. De hecho, la agencia EFE reportó que el episodio derivó en acusaciones de corrupción y estafa contra los organizadores del evento.

Mamata Banerjee, jefa de gobierno de Bengala Occidental, se expresó a través de sus redes sociales oficiales para lamentar los hechos y dar aviso de su indicación para que se iniciara una investigación interna. “Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake. Se realizará una investigación detallada del incidente, se determinarán las responsabilidades y se recomendarán medidas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro”.

Destrozos en el Estadio Salt Lake. (Getty).

De momento, no se sabe cómo continuará la gira de Lionel Messi por India, que tenía programadas visitas a Hyderabad, Mumbai y Delhi; donde el astro argentino iba a participar de diferentes actividades como clínicas de fútbol con jóvenes, un partido de pádel, concierto y el lanzamiento de distintas campañas benéficas.

Messi estuvo en riesgo

Las fallas en el operativo de seguridad que no lograron frenar el ingreso de fanáticos al terreno de juego buscando hacer contacto con el ídolo pusieron también en riesgo la integridad física de Lionel Messi, lo que derivó en la decisión de abandonar el Estadio Salt Lake antes de lo previsto. Por ello la investigación anunciada por la jefa de gobierno también buscará esclarecer responsabilidades ante los fallos de seguridad que pusieron en riesgo tanto a la estrella del Inter Miami como al público presente.

Locura total por Messi en India. (Getty).

Detuvieron al organizador de la visita

La policía de la India detuvo este sábado al principal responsable de la organización de la visita de Messi a la ciudad de Calcuta y confirmó que se exigió un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera. El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador”, explicó el director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar.

