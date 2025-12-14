Es tendencia:
Los 3 clubes de Europa que siguen a Bruno Cabral, la joya de River que la rompió en la Messi Cup

El delantero fue el goleador del certamen en Miami con 7 goles en 5 partidos y agigantó el interés de los equipos del viejo continente.

Por Agustín Vetere

Por la final de la Messi Cup, River Plate derrotó por 2-0 este domingo a Atlético de Madrid en el Chase Stadium para consagrarse campeón en la primera edición del certamen internacional organizado por Lionel Messi. Bruno Cabral, con 7 gritos, fue el máximo artillero del evento.

El delantero de 15 años, que cumplirá 16 el 15 de agosto de 2026, llegó hace dos años al River Camp y ya se posicionó como una de las grandes promesas de las inferiores del Millonario. Tras un año consagratorio, cerró el 2025 con broche de oro en Miami.

Reviví la entrevista exclusiva de BOLAVIP a Bruno Cabral antes de la Messi Cup.

Es que, en 5 compromisos en la Messi Cup, Cabral aportó 7 para el equipo de Núñez. Pero la cosecha es aún más impactante si se tiene en cuenta que fueron 55 los gritos a lo largo del 2025 en solamente 41 compromisos en las inferiores de River.

Sus rendimientos en el River Camp levantaron el interés de un puñado de equipos europeos, que tendrán aún más certezas tras la Messi Cup. Poco a poco, los primeros nombres de clubes comienzan a aflorar, aunque seguramente será una larga lista de pretendientes.

Según la información de Germán García Grova, hay tres clubes confirmados que tienen a Cabral en su radar. Sunderland, por la Premier League, y Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, por la Bundesliga.

Publicidad
Cabe recordar que Cabral aún no firmó un contrato profesional con River, ya que solamente tiene 15 años, por lo que será uno de los grandes objetivos de la dirigencia hacerlo próximamente.

En síntesis

  • River Plate venció 2-0 a Atlético de Madrid y ganó la primera Messi Cup.
  • Bruno Cabral, de 15 años, fue el goleador del torneo con 7 tantos.
  • Sunderland, Dortmund y Leverkusen siguen al juvenil, autor de 55 goles en 2025.
Agustín Vetere

