Lo que le faltaba: la burla contra Franco Mastantuono que se hizo tendencia tras su ingreso en Alavés vs. Real Madrid

El delantero volvió a sumar minutos tras casi dos meses, pero un detalle visual se robó la atención de los hinchas en redes sociales.

Por Bruno Carbajo

Mastantuono volvió a jugar en Real Madrid.
© GettyMastantuono volvió a jugar en Real Madrid.

La espera llegó a su fin y, tras un mes y medio de inactividad, Franco Mastantuono volvió a las canchas con el Real Madrid. La joven promesa ingresó a los 89 minutos en la victoria por 2-1 sobre Alavés, reemplazando a Vinicius Jr. cuando el encuentro ya estaba liquidado gracias a los goles de Kylian Mbappé y Rodrygo. Sin embargo, su retorno no solo fue noticia por lo futbolístico, sino por un detalle estético que no pasó desapercibido.

El ex River no veía acción desde el pasado 1 de noviembre debido a una pubalgia. Y si bien existían rumores sobre una posible titularidad, el entrenador Xabi Alonso priorizó una puesta a punto progresiva. De todas formas, lo llamativo fue que, al momento de saltar al césped, la imagen del delantero generó una ola de comentarios inmediatos en redes sociales.

El motivo de la tendencia fue su radical cambio de look. Desde su llegada a la Casa Blanca, Mastantuono se había caracterizado por lucir un corte rapado y teñido de platinado. No obstante, durante su período de rehabilitación, dejó crecer su cabellera y se presentó con un peinado más largo y de color castaño. Un contraste visual que despertó el ingenio digital.

Tweet placeholder

En ese contexto, los hinchas del Madrid viralizaron la situación haciendo hincapié en el tiempo que estuvo fuera. “Hace tantísimo que no vemos a Mastantuono que ya no es ni rubio“, fue uno de los comentarios. La burla, lejos de ser malintencionada, reflejó la alegría de ver al jugador tras semanas de ausencia. Ahora, buscará recuperar ritmo en los dos partidos que le restan disputar en el año para así comenzar el 2026 al ciento por ciento.

