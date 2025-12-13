Es tendencia:
logotipo del encabezado
Messi

Messi en India: las fotos y videos más impactantes del descontrol en el estadio

El astro argentino tuvo que evacuar el Estadio Salt Lake de Calcuta antes de lo previsto. Imágenes y videos de un evento que se descontroló.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El astro argentino debió evacuar el Estadio de Calcuta.
© Getty ImagesEl astro argentino debió evacuar el Estadio de Calcuta.

La locura que había generado el arribo de Lionel Messi al Aeropuerto de Calcuta, en India, acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez, bien podrían haber hecho prever lo que horas después sucedería en su visita al Estadio Salt Lake, donde una multitud pagó la entrada para verlo y muchos de ellos terminaron generando disturbios y destrozos.

El nutrido grupo de seguridad que escoltó al argentino evitó que a las decenas de miles que coreaban su nombre en las tribunas pudieran si quiera hacer contacto con él. También los errores en la comunicación, que hicieron a muchos de ellos pensar que iba a jugar un partido de exhibición cuando solo pasaría unos minutos a saludar, terminaron por generar la furia de los aficionados que ingresaron a la cancha en manada buscando tener contacto con él, lo que obligó a una evacuación temprana que empeoró la situación.

Los más molestos comenzaron a arrancar las butacas plásticas de las tribunas para arrojarlas al terreno de juego, destrozaron cartelería y lanzaron todo tipo de objetos antes que la policía pudiera comenzar a reestablecer el control en el estadio.

Fotos y videos de los destrozos

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Destrozos en el Estadio de Calcuta (Getty).

Destrozos en el Estadio de Calcuta (Getty).

Publicidad
Tweet placeholder
Destrozos en el Estadio de Calcuta (Getty).

Destrozos en el Estadio de Calcuta (Getty).

Destrozos en el Estadio de Calcuta (Getty).

Destrozos en el Estadio de Calcuta (Getty).

Publicidad
Tweet placeholder
Destrozos en el Estadio de Calcuta (Getty).

Destrozos en el Estadio de Calcuta (Getty).

Destrozos en el Estadio de Calcuta (Getty).

Destrozos en el Estadio de Calcuta (Getty).

Publicidad
Destrozos en el Estadio de Calcuta. (Getty).

Destrozos en el Estadio de Calcuta. (Getty).

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad

Investigación y detención

Mamata Banerjee, jefa de gobierno de Bengala Occidental, se expresó a través de sus redes sociales oficiales para lamentar los hechos y dar aviso de su indicación para que se iniciara una investigación interna. “Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake. Se realizará una investigación detallada del incidente, se determinarán las responsabilidades y se recomendarán medidas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro”.

La policía de la India detuvo este sábado al principal responsable de la organización de la visita de Messi a la ciudad de Calcuta y confirmó que se exigió un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera. El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador”, explicó el director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar.

Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Caos, destrozos, detenciones y acusaciones de estafa en la visita de Messi a India
Lionel Messi

Caos, destrozos, detenciones y acusaciones de estafa en la visita de Messi a India

Bruno Cabral, la máxima promesa de River que le convirtió 3 goles a Inter de Milán e impactó a Lionel Messi
River Plate

Bruno Cabral, la máxima promesa de River que le convirtió 3 goles a Inter de Milán e impactó a Lionel Messi

De Paul seguirá siendo compañero de Messi: la fortuna que paga Inter Miami
MLS

De Paul seguirá siendo compañero de Messi: la fortuna que paga Inter Miami

Elogios a Griezmann y críticas a Julián Álvarez tras el triunfo del Atlético al Valencia: "El de siempre"
Fútbol europeo

Elogios a Griezmann y críticas a Julián Álvarez tras el triunfo del Atlético al Valencia: "El de siempre"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo