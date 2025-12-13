Messi en India: las fotos y videos más impactantes del descontrol en el estadio

La locura que había generado el arribo de Lionel Messi al Aeropuerto de Calcuta, en India, acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez, bien podrían haber hecho prever lo que horas después sucedería en su visita al Estadio Salt Lake, donde una multitud pagó la entrada para verlo y muchos de ellos terminaron generando disturbios y destrozos.

El nutrido grupo de seguridad que escoltó al argentino evitó que a las decenas de miles que coreaban su nombre en las tribunas pudieran si quiera hacer contacto con él. También los errores en la comunicación, que hicieron a muchos de ellos pensar que iba a jugar un partido de exhibición cuando solo pasaría unos minutos a saludar, terminaron por generar la furia de los aficionados que ingresaron a la cancha en manada buscando tener contacto con él, lo que obligó a una evacuación temprana que empeoró la situación.

Los más molestos comenzaron a arrancar las butacas plásticas de las tribunas para arrojarlas al terreno de juego, destrozaron cartelería y lanzaron todo tipo de objetos antes que la policía pudiera comenzar a reestablecer el control en el estadio.

Fotos y videos de los destrozos

Destrozos en el Estadio de Calcuta (Getty).

Investigación y detención

Mamata Banerjee, jefa de gobierno de Bengala Occidental, se expresó a través de sus redes sociales oficiales para lamentar los hechos y dar aviso de su indicación para que se iniciara una investigación interna. “Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake. Se realizará una investigación detallada del incidente, se determinarán las responsabilidades y se recomendarán medidas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro”.

La policía de la India detuvo este sábado al principal responsable de la organización de la visita de Messi a la ciudad de Calcuta y confirmó que se exigió un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera. El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador”, explicó el director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar.

