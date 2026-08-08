La decisión de la familia Messi tras la muerte de Jorge

Jorge Messi perdió la vida este sábado en horas de la madrugada en una clínica de Rosario, su ciudad natal.

Luego de pelear por meses contra una dura enfermedad, este sábado a las 2 de la madrugada, Jorge Messi perdió la vida en una clínica privada de la ciudad de Rosario. Jorge fue una figura clave en la carrera de Lionel, lo acompañó a Barcelona a sus 13 años, se convirtió en su representante, estuvo en los buenos y en los malos momentos, por eso es que todos los amantes del fútbol se solidarizan con la Pulga y su familia.

Si bien gran parte de la prensa estaba al tanto hace tiempo de la situación de salud de Jorge Messi, el comportamiento general fue de preserva la información, ya que se trataba de algo privado, pero el propio Lionel Messi encendió las alarmas en el debut de la Selección Argentina en el Mundial ante Argelia y dio a entender que algo no estaba bien en su vida personal.

Fue el periodista Eduardo Feinmann el que un día después de aquella goleada a Argelia sacó a la luz que Jorge Messi estaba enfermo y un día más tarde fue Florencia Peña, que de manera irresponsable en Luzu, confirmó la muerte de Jorge Messi, que era un dato falso.

Jorge y Lionel Messi. (Foto: Imago).

Estas actitudes irresponsables pusieron sobre la mesa que Jorge Messi no estaba bien de salud. El padre del mejor jugador del mundo dejó este plano este sábado en horas de la madrugada y el dolor de la familia es muy grande, por lo que tomaron una serie de decisiones.

Ceremonia íntima

Lionel Messi, que se encontraba en Estados Unidos al momento del fallecimiento de su padre, arribará a Rosario este sábado por la tarde y se reunirá con su familia. La decisión de los Messi es realizar una ceremonia íntima para los seres queridos, no quieren masividad ni medios de comunicación en este difícil momento.

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Se desconoce cuándo regresará Lionel Messi a Estados Unidos, pero está claro que Inter Miami lo licenciará por tiempo indefinido y será la Pulga quien decida cuándo volver. El foco ahora estará puesto en estar junto a su familia e intentar superar juntos este momento tan doloroso.