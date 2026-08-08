Las repercusiones en el mundo tras confirmarse la muerte de Jorge Messi

En horas de la madrugada de este sábado 8 de agosto, el padre de Lionel perdió la vida en una clínica privada de la ciudad de Rosario.

Luego de batallar meses contra una dura enfermedad, este sábado a las 2 de la madrugada, Jorge Messi perdió la vida. Fueron semanas de mucha angustia para Lionel y toda la familia, especialmente luego de aquel estreno en el Mundial 2026 en el que la Pulga marcó tres tantos y se emocionó.

Una vez concluido el encuentro ante Argelia, el propio capitán confirmó que atravesaba un duro momento personal y si bien gran parte de la prensa lo sabía, la postura general fue la de respetar los tiempos de la familia, a excepción de algunos irresponsables que, sin chequear, confirmaron la muerte de Jorge cuando esto no era así.

Lo que destapó aquella irresponsabilidad fue que Jorge Messi estaba enfermo y que se trataba de un cuadro grave. Con el amor de su familia y el acompañamiento de los suyos, Jorge vivió unas semanas más, pero su cuerpo dijo basta este sábado 8 de agosto y desde Bolavip queremos enviar nuestro más sentido pésame a todos sus seres queridos en este difícil momento.

Jorge Messi no solamente era el papá del mejor jugador de todos los tiempos, sino una figura central en su carrera. Fue quien lo acompañó a Barcelona a sus 13 años para que se forme en la Masía, mientras en paralelo realizaba un tratamiento por un problema de crecimiento. Además, fue su representante.

Jorge y Lionel Messi en 2006. (Foto: Imago).

La muerte de Jorge Messi fue de impacto mundial. No solamente se hizo eco la prensa argentina, sino también la de todo el mundo, especialmente la española, ya que allí pasó muchos años de su vida, pero también la triste noticia apareció en medios de Italia, Inglaterra, Brasil, Uruguay y Chile, entre otros.

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Así repercutió en el mundo la muerte de Jorge Messi

ABC – España

As – España

El País – España

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Marca, España

Mundo Deportivo – España

20 Minutos – España

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Corriere dello sport – Italia

Gazzetta dello sport – Italia

The Sun – Inglaterra

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Redgol – Chile

Ge Globo – Brasil

Ovación – Uruguay