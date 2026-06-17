El posteo emotivo de Antonela Roccuzzo y el comentario de Lionel Messi tras la goleada de Argentina a Argelia

La esposa de Leo estuvo presente en el estadio junto con sus hijos. Juntos, disfrutaron de la exhibición del Diez.

Lionel Messi volvió a brillar en una Copa del Mundo, volviendo a batir múltiples récords y consiguiendo su primer hat-trick en esta competición. Entre los miles de espectadores en Kansas estuvo Antonela Roccuzzo, que vivió la goleada de Argentina a Argelia desde un palco.

Acompañada por Thiago, Mateo y Ciro, todos disfrutaron del triplete del 10, que le permitió a la Albiceleste imponerse de entrada como líder del grupo y candidato al título. Horas después del pitazo final, se despachó con un lindo posteo dedicado a su marido.

“Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre Leo Messi!!!! Sos increíble!!“, escribió Anto en su cuenta oficial de Instagram, con una serie de imágenes junto a sus hijos dentro del Estadio Kansas City. Un posteo que sumó millones de interacciones en cuestión de minutos.

El comentario del propio Leo no tardó en llegar. Desde la concentración de la Selección Argentina, el mejor futbolista del mundo apareció entre los comentarios con un “los amo“.

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Messi: “Días difíciles”

En la conferencia de prensa, Messi reveló que sus lágrimas después de convertir el 1 a 0 no tuvieron nada que ver con lo futbolístico: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

Lionel Messi dejó en claro que simplemente se ganó un partido

Lionel Messi, con los pies sobre la tierra, luego del choque con Argelia advirtió: “En el Mundial nadie regala nada, todo es muy competitivo y todas las selecciones están muy trabajadas. Fue un partido complicado, pero estuvimos bien paraditos cuando no teníamos la pelota, el segundo tiempo cambió, los primeros partidos siempre son difíciles”. Y en ese mismo sentido, agregó: ”Todos los partidos van a ser muy intensos”.

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