El argentino de 25 años superó al ex número 1 del mundo y se metió en la tercera ronda. Fue 2-6, 6-4 y 6-4.

Thiago Tirante dio el golpe en la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Cincinnati venciendo nada más ni nada menos que a Novak Djokovic. El tenista argentino se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4 y avanzó a la próxima instancia, en la que enfrentará al español Martín Landaluce.

El oriundo de La Plata, actual 50° del ranking, padeció una buena versión del serbio en el primer set. El ex número 1 quebró el sexto game del primer set y lo terminó cerrando en 44 minutos, sin mayores sobresaltos. Sin embargo, los problemas físicos complicaron su buen andar y el joven de 25 años aprovechó.

Luego de pedir asistencia médica bajo las altas temperaturas en Ohio, Nole no pudo con el saque del argentino y perdió el suyo en el séptimo game. Tirante se mostró muy firme en los servicios y se terminó llevando el segundo set por 6-4.

El tercer set mantuvo la paridad hasta la recta final. El quiebre del argentino llegó en el momento justo, para ponerse 5-4 y sacar para partido. Allí, el platense no dio tregua, se impuso por 40-0 y consiguió su merecida e inolvidable clasificación.

Qué dijo Tirante tras la victoria

En diálogo con la transmisión oficial, Tirante declaró: “Creo que hice un buen trabajo en la cancha. Fue muy especial. Fue mi primera vez enfrentando a Novak y en un torneo grande como este… Estoy muy feliz. Fue difícil manejar bien los nervios jugando en la cancha central ante una leyenda como Novak. Me ayudó mi equipo para seguir empujando en los momentos difíciles”.

¿Quién es Thiago Tirante?

Thiago Tirante nació el 10 de abril de 2001, en La Plata, y supo ser el número 1 del ranking junior en 2019. Su primer título profesional fue en 2020, cuando conquistó el ITF M15 de Monastir. Actualmente ocupa el puesto número 50 del ranking ATP.

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Este año, el mejor de su carrera, Tirante se dio el lujo de representar por primera vez a Argentina en la Copa Davis. Fue convocado en febrero por Javier Frana para enfrentar a Cores del Sur, en Busan. Su estreno fue con victoria ante Hyeon Chung, pero luego cayó ante Soonwoo Kwon.