Tras el retiro de la Pulga de la Selección Argentina, el presidente de Boca habló maravillas de él y valoró el cariño que recibe.

El mundo del fútbol sigue consternado por la decisión de Lionel Messi de ponerle punto final a su etapa en la Selección Argentina. La decisión del 10 es lógica y se podía esperar, pero una vez consumada duele. Es duro pensar en que no se va a volver a poner -de manera oficial- la camiseta de la Albiceleste. Quien se refirió al tema fue Juan Román Riquelme, que fue compañero del astro en el combinado nacional.

En diálogo con TyC Sports, Juan Román Riquelme afirmó: “Hay que agradecerle. Mucho más, qué vamos a pedir, con todo lo que ha hecho. Ha cumplido con todo lo que soñaba y todo lo que soñábamos. No sé si será el mejor de todos los tiempos, pero está ahí nomás. Nunca un jugador pudo ser el mejor durante tantos años. Se merece todo el amor que le están dando todos los argentinos. Al final, el de arriba fue justo con él. Eso es maravilloso”.

Riquelme y el futuro de Messi

Román también se refirió al futuro de la Pulga: “Yo creo que él con lo que ha vivido en el Mundial ya me parece que se siente contento. Es único, es irrepetible. Lo ha tenido muy fácil para jugar para la Selección de España y eligió jugar con la camiseta de nuestro país, hay que dejarlo tranquilo y que juegue hasta que él no tenga ganas. Mejor que siga en Estados Unidos y que sea de todos los hinchas de todo el fútbol argentino“.

Román contó cómo es su relación con Messi

“Siempre hablo con él, tengo una relación muy linda. Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él. Me hubiese encantado jugar mucho más a la pelota a su lado pero tuve la suerte de poder jugar con él, eso es único. El cariño, el respeto que nos tenemos es lo más grande”, contó Riquelme.

Messi y Riquelme en los Juegos Olímpicos de 2008. (Foto: Getty).

Así se despidió Lionel Messi de la Selección Argentina

A través de una publicación en sus redes sociales, la Pulga compartió: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

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Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

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Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

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