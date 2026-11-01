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El golazo de Messi en la victoria de Inter Miami ante New England Revolution en la MLS

El argentino marcó el segundo tanto para las Garzas con un buen remate cruzado.

Messi, delantero de Inter Miami.
© GettyMessi, delantero de Inter Miami.

En una nueva jornada de la temporada regular de la MLS, Inter Miami triunfó este domingo en un cruce directo en su visita a New England Revolution con Lionel Messi como titular. Las Garzas treparon a la segunda posición de la Conferencia Oeste con el astro como goleador.

Fue el combinado local el que golpeó primero en un duelo cerrado. A los 8 minutos del complemento, Daniel Gazdag recibió de frente en el área y sacudió el arco de Dayne St Clair, que nada pudo hacer para evitar el primero.

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Afortunadamente para los de Kily González, la reacción no tardó en llegar. A los 24, Messi la peinó hacia atrás y Germán Berterame remató de cabeza para poner el 1-1 parcial y revivir el trámite.

A 10 minutos del final, Messi se combinó con Telasco Segovia para adelantar a su equipo por primera vez en el partido. El rosarino se sacó a un rival de encima, ensayó una pared con su compañero y remató cruzado y por lo bajo para el 2-1 definitivo.

Así está la tabla de la MLS

Datos clave

  • Lionel Messi anotó el gol del triunfo 2-1 de Inter Miami ante New England.
  • Germán Berterame marcó el empate de cabeza a los 24 minutos del complemento.
  • Inter Miami escaló al segundo lugar de la Conferencia Oeste tras la victoria.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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