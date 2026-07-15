Ángel Di María le agradeció a los futbolistas de Argentina tras clasificar a la final del Mundial: “No podemos pedirles más nada”

Fideo se expresó con varios posteos en su cuenta de Instagram y le dedicó un largo mensaje a los jugadores que vencieron a Inglaterra.

En un partido estelar e híper caliente, la Selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final de la Copa del Mundo 2026. Primero marcó Anthony Gordon, lo empató Enzo Fernández con un golazo y lo ganó Lautaro Martínez a los 91 minutos. En medio de ese contexto, Ángel Di María rompió el silencio y dejó varios mensajes durante la euforia.

Lo cierto es que, a través de su cuenta personal, Fideo se expresó en pleno momento de locura por el triunfo albiceleste. “Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más“, escribió el rosarino en primera instancia. No conforme con eso, inmediatamente después redobló y subió: “Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos. Gracias“.

El posteo de Ángel Di María en Instagram.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. En un posteo diferente, apenas unos pocos segundos después, el ex integrante de la Selección Argentina también expresó: “Qué hermosa locura. Que lindo es ser argentino“. Pero eso no fue todo y luego subió otra historia con un texto aún más extenso…

El posteo de Ángel Di María en Instagram.

Luego, el hombre de Rosario Central siguió con su discurso. “No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino“, manifestó Fideo sin titubear. “Llevamos unos 5/6 años de gloria de pasión de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes“, añadió además.

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A su vez, el experimentado zurdo continuó. “Una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años“, deslizó sobre el gran presente del elenco. Y también, Angelito tiró: “Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos“.

Antes de cerrar su último posteo tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra que significó la clasificación a la final de la Copa del Mundo 2026 donde jugará ante España el próximo domingo, hizo una aclaración. “Ah, me olvidaba de algo. Sigan disfrutando que, si ustedes disfrutan, nosotros somos felices“, le escribió Di María a los futbolistas que integran el plantel de la Selección.

El posteo de Ángel Di María en Instagram.

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Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

El partido ya tiene casi todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este domingo 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.

El cuadro final del Mundial 2026