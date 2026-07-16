El Chacho presentó su primera nómina del semestre, con varios cambios a comparación del último partido oficial que tuvo el Millonario.

Eduardo Coudet confirmó la lista de convocados para el primer partido oficial del segundo ciclo. River enfrentará a Aldosivi, este viernes desde las 21.45 en el Estadio Padre Ernesto Martearena en la ciudad de Salta, por los dieciseisavos de la Copa Argentina. La nómina cuenta con cuatro de los cinco refuerzos, confirmando el profundo recambio de plantel que el club había anticipado que iba a realizar

Giovanni González, Rafel Santos Borré, Lucas Beltrán y Mauro Arambarri son los nombres que tendrán la chance de realizar su debut con el club, siendo Nicolás Otamendi la única incorporación que aún deberá espera debido a su convocatoria con la Selección Argentina en el Mundial.

Por el lado de las bajas, la más importante es la de Sebastián Driussi. El delantero sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante la práctica de este miércoles y, aproximdamente, estará 15 días fuera de las canchas.

Además, en la lista ya no figuran nombres que solían ser habituales hasta hace poco. Es el caso de Franco Armani, que días atrás abandonó el club para terminar su carrera en Atlético Nacional, como también ocurre con el amplio listado de jugadores que dejaron de ser tenidos en cuenta: Paulo Díaz (emigró a Atllanta United), Maximiliano Meza (se marchó a Independiente), Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Santiago Lencina.

Los convocados de River vs. Aldosivi por Copa Argentina