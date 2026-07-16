La promesa de Dibu Martínez si gana el Mundial 2026: “Me retiro de la Selección Argentina”

Pocos meses atrás, el arquero aseguró que daría un paso al costado de la Albiceleste si se consagraba en Estados Unidos. Mirá el video.

La victoria contra Inglaterra dejó a la Selección Argentina a un paso de quedarse con el Mundial 2026. A menos de cuatro años de haber sumado la tercera estrella, los dirigidos por Lionel Scaloni irán en busca de una más para el escudo, ante España. En el medio, hay una promesa pesada de Emiliano Martínez.

Dentro de la enorme cantidad de entrevistas que dio a lo largo de los últimos años, Dibu aseguró que se retirará de la Albiceleste si consigue otra Copa del Mundo. Su frase pasó desapercibida por lo lejos que se veía el objetivo, que hoy está a tan solo un partido de poder cumplirlo.

La primera vez que lo dijo fue en diciembre de 2024, en un video publicado por AFA Estudio por el segundo aniversario de la consagración en Qatar. “¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas? Me retiro, te lo prometo“, declaró en diálogo con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez.

En marzo de 2025, arquero reafirmó lo dicho en ese momento en una entrevista con Sofi Martínez: “Me retiro de la Selección, lo mantengo. Si ganamos dos seguidos, ya está. Hay que darle el lugar a otros pibes. Me gusta tener las promesas y cumplirlas”.

“Angelito (Di María) se bajó, todos le decían que tenía que seguir, lo mantuvo y todos lo aceptamos. Está bueno bajarse en la buena también“, argumentó el dueño del arco de la Selección Argentina. Si cumple, el marplatense podría jugar su último partido con la Albiceleste con apenas 33 años.

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Los números de Emiliano Martínez en la Selección Argentina

Emiliano Martínez acumula un total de 66 partidos disputados con la Selección Argentina, desde su debut en junio de 2021 hasta la actualidad. El campeón del mundo logró mantener el arco en cero en 42 oportunidades y recibió apenas 32 goles.

Durante su estadía en la Albiceleste conquistó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América (2021 y 2024) y la Finalíssima 2022. Ahora, está a las puertas de poder sumarle otra estrella a la Asociación del Fútbol Argentino. Primero España, después vemos…

Síntesis

El arquero Emiliano Martínez prometió retirarse de la Selección si gana el Mundial 2026.

prometió retirarse de la Selección si gana el Mundial 2026. La Selección Argentina jugará la final del Mundial 2026 contra España tras vencer a Inglaterra.

jugará la final del Mundial 2026 contra España tras vencer a Inglaterra. Desde su debut, Martínez disputó 66 partidos, recibió 32 goles y logró 42 vallas invictas.