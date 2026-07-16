El esloveno será el encargado de impartir justicia en la gran final entre la Albiceleste y España, el próximo domingo.

FIFA oficializó a el esloveno Slavko Vinčić para que arbitre la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que, este domingo 19 de julio, protagonizarán Argentina y España en el MetLife Stadium, situado en la ciudad neoyorquina de New Jersey.

De 46 años y oriundo de la ciudad de Maribor, tuvo la posibilidad de dirigir una sola vez a la Albiceleste: fue en el Mundial de Qatar, en 2022, donde los dirigidos por Lionel Scaloni cayeron en el debut ante Arabia Saudita.

En aquella ocasión, Vinčić invalidó dos goles de Lautaro Martínez por fuera de juego, pero también sancionó un penal a favor de los sudamericanos, el cual Lionel Messi cambió por gol. Sin embargo, los saudíes revirtieron el resultado y se quedaron con la victoria.

Slavko Vinčić dirigió en la derrota de Argentina ante Arabia Saudita. (Getty Images)

Por el lado de los españoles, fueron cinco los partidos en los que impartió justicia, y obtuvieron tres victorias y dos igualdades. Cabe destacar que cuatro de ellos fueron compromisos correspondientes oficiales: 3 por la Eurocopa y uno por la UEFA Nations League. El restante fue un amistoso ante Colombia.

La última vez que el colegiado nacido en el Viejo Continente dirigió frente a los ahora comandados por Luis de la Fuente fue frente a Francia, en la semifinal de la Eurocopa que se disputó en 2024, donde ganaron por 2-1 tras los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, con los que revirtieron el marcador al comenzar abajo por el tanto de Randal Kolo Muani. Así accedieron a la última instancia y se coronaron.

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Slavko Vinčić dirigió a España en cinco ocasiones. (Getty Images)

Terna arbitral de Argentina vs. España

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Asistente de Reserva: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Con la final ya confirmada, las apuestas al ganador concentran toda la atención de los hinchas en estas horas decisivas.

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