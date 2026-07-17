El arquero de 40 años que brilló con su país, se fue de Portugal como agente libre y todo indica que llegaría a Sudamérica.

No caben dudas que Vozinha fue una de las principales figuras durante la Copa del Mundo 2026. Si bien aún debe definirse al nuevo campeón, la realidad marca que ya hay protagonistas que tendrán un drástico cambio en sus carreras por lo hecho en el certamen. En ese sentido, Colo Colo inició gestiones para quedarse con la gran revelación del Mundial.

Josimar José Évora Dias es su nombre completo, pero es popularmente conocido por su apodo. Nacido el 3 de junio de 1986, hace 40 años, en Mindelo, Sao Vicente, saltó a la fama masivamente durante su representación en la cita máxima con la Selección de Cabo Verde. Además de haber sido un torneo histórico para el combinado, el arquero fue el mejor de su país y siendo clave.

Vozinha, arquero de la Selección de Cabo Verde. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Colo Colo realizó una oferta formal por Vozinha. Un dato importante a tener en cuenta es que el guardameta es agente libre, por lo que se trata de una propuesta contractual directa con él y no con otro equipo como intermediario que podría llegar a dificultar o dilatar la operación, que se estima llegaría a buen puerto.

Vale resaltar que el arquero llegó al final de su contrato en Grupo Deportivo de Chaves, elenco de Portugal, por lo que está en condiciones de firmar un nuevo vínculo con cualquier club del planeta. Por otro lado, tal como averiguó BOLAVIP, él ve con buenos ojos llegar al conjunto chileno. Este ítem es fundamental en medio de las negociaciones, por lo que va viento en popa.

Vozinha, arquero de la Selección de Cabo Verde. (Getty Images)

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El experimentado de 1,89m tiene una cotización de 50.000 euros, según Transfermarkt. Sin embargo, fue figura en todos los partidos de Cabo Verde durante el Mundial 2026 y acaparó la atención de todo el ambiente. Sin ir más lejos, fue elegido MVP ante España (0-0) y también brilló contra Uruguay (2-2), Arabia Saudita (0-0) y frente a la Selección Argentina (2-3 en alargue).

Vozinha debutó en la Selección el 8 de septiembre de 2012 y ya acumula 92 partidos disputados. Por otro lado, a nivel clubes jugó en muchos países y en ligas menores. A lo largo de su carrera pasó por: Batuque (Cabo Verde), Mindelense (Cabo Verde), Progesso (Angola), Zimbru Chinisau (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre), AS Trencin (Eslovaquia) y Chaves (Portugal).

Vozinha y Lionel Messi, en Cabo Verde – Argentina. (Getty Images)