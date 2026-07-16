Preocupación en España por Lamine Yamal a cuatro días de la final del Mundial contra Argentina

La joya del seleccionado español lució un vendaje y no participó del entrenamiento con el grupo.

En el segundo entrenamiento de la Selección de España después de consumar la clasificación a la final del Mundial, gracias a la victoria 2-0 sobre Francia del martes, generaron preocupación las imágenes de Lamine Yamal sin entrenarse a la par del grupo y luciendo un vendaje en la zona del muslo izquierdo.

El futbolista que cumplió 19 años en plena competencia viene de disputar la totalidad de ese partido de semifinales, aunque sí había evidenciado un importante desgaste físico en los minutos finales, lo cual habría llevado al cuerpo técnico a tomar sus precauciones.

Otro que se quedó marginado del entrenamiento grupal fue Pedro Porro, lateral derecho que le ganó el puesto a Marcos Llorente y que viene de marcar el gol que sentenció el marcador ante el seleccionado francés. Las razones serían las mismas que las de Yamal: trabajar en la recuperación para llegar en óptimas condiciones a la final de este domingo 19 de julio ante la Selección Argentina, en el MetLife Stadium de New Jersey.

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