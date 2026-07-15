La primera reacción de España tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial

En las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol se hicieron eco de lo que será el partido del domingo ante la Albiceleste.

Argentina le ganó a Inglaterra, de forma agónica, y ahora le tocará medirse ante España por la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El gran encuentro será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, situado en New Jersey, donde se pondrá en juego el segundo título para los europeos y el cuarto para los sudamericanos.

Con el agregado de que aún está pendiente la Finalissima por lo que fueron los campeonatos de la Eurocopa y la Copa América, en ambos casos en 2024, la cual buscaban afrontarla previo a este certamen, el juego será de máxima tensión.

En las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol se refirieron a lo que será el encuentro decisivo, al que catalogaron como “el partido que paralizará el mundo”. Además de confirmar que La Roja enfrentará a los dirigidos por Lionel Scaloni, arengaron con el hashtag “#VamosEspaña”.

¿Cuándo y dónde es la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

El partido ya tiene casi todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.

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Detalles del MetLife Stadium de Nueva Jersey

El MetLife Stadium es el “Estadio de Nueva York/Nueva Jersey” en este certamen y protagonista absoluto del Mundial 2026 como sede del juego decisivo por el título. Con capacidad para 82,500 espectadores, este recinto ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, albergó partidos de alto perfil: se usó en fase de grupos, dieciseisavos, octavos de final y será la sede de la gran final.

El estadio es hogar compartido de New York Giants y New York Jets de la NFL, y su accesibilidad desde Manhattan lo convrtió en el epicentro del torneo.

Los partidos que se disputaron en el MetLife Stadium en este Mundial:

Brasil 1-1 Marruecos | Fase de grupos

Francia 3-1 Senegal | Fase de grupos

Noruega 3-2 Senegal | Fase de grupos

Ecuador 2-1 Alemania | Fase de grupos

Panamá 0-2 Inglaterra | Fase de grupos

Francia 3-0 Suecia | 16 de final

Brasil 1-2 Noruega | 8avos de final

España – Argentina | Final