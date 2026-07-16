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Copa Argentina

Boca vs. Sarmiento EN VIVO y ONLINE por la Copa Argentina: minuto a minuto

El Xeneize y los de Junín se miden en Rosario por un lugar en los octavos de final, donde ya espera Vélez.

Boca - Sarmiento, por la Copa Argentina.
Boca - Sarmiento, por la Copa Argentina.

Este jueves por la noche, Boca se enfrenta a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, en un duelo crucial para definir al clasificado. El partido que se disputa en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, comienza a las 21:45hs y cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa. El partido puede verse por TyC Sports o el minuto a minuto en BOLAVIP. El ganador irá contra Vélez en octavos de final.

Contra quién juega el ganador

El equipo que gane entre Boca y Sarmiento, se enfrentará a Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina.

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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