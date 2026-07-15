Fuego cruzado entre Kane y Tuchel tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026

Tras perder la semifinal, el capitán declaró en sentido contrario de su entrenador y activó una nueva polémica.

En un partido estelar e híper caliente, la Selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final de la Copa del Mundo 2026. Primero marcó Anthony Gordon, lo empató Enzo Fernández con un golazo y lo ganó Lautaro Martínez a los 91 minutos. Sin embargo, al término del encuentro, hubo fuego cruzado entre Harry Kane y Thomas Tuchel.

Cabe recordar que en los últimos días el entrenador se cruzó con Jude Bellingham, también por declaraciones que no fueron en el mismo camino justo después de la clasificación a la semifinal y antes de medirse ante la Albiceleste. En ese sentido, en esta oportunidad volvió a hablar públicamente y habló en sentido contrario al capitán y máximo referente del plantel.

Harry Kane tras la derrota de Inglaterra ante Argentina por el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que, una vez sellada la derrota de Inglaterra, el delantero fue tajante. “Una vez que nos adelantamos 1-0, parecimos solo intentar aguantar…“, manifestó Kane en primera instancia ante el micrófono. Inmediatamente después, continuó con su relato. “Lo cual en este nivel no es suficiente para llegar a una final de la Copa del Mundo“, sentenció Harry sin titubear.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Estoy devastado por los muchachos, devastado por los fans, devastado por todo el staff“, expresó el experimentado atacante que brilla en Bayern Múnich y con pasado en Tottenham evidenciando su bronca tras la derrota frente a la Selección Argentina.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane : "Je suis déçu pour l'équipe, le staff, les supporteurs…"#beINFWC2026 pic.twitter.com/9LuiSL13Ym — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 15, 2026

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Sin embargo, Tuchel declaró lo contrario. “Hoy jugamos uno de nuestros mejores partidos. Tal vez nuestro mejor partido“, sostuvo el director técnico valorando el rendimiento del equipo. No conforme con eso, redobló la apuesta. “No tenemos remordimientos. Es fácil decir que mis decisiones fueron erróneas después de la derrota“, deslizó en un tono irónico.

Por otro lado, el entrenador apuntó para todos lados. “Hay millones de entrenadores que lo saben mejor después de una derrota“, soltó Thomas en un evidente enojo en medio de la derrota. “No fue un problema de estructura. El partido simplemente cambió por completo“, añadió pocos segundos más tarde. Y por último, aseguró: “Yo tomo las decisiones“.

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra. (Getty Images)

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Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

El partido ya tiene casi todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este domingo 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.

El cuadro final del Mundial 2026