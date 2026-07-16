La probabilidad matemática exacta de que Argentina salga campeón del Mundial 2026 ante España

La Albiceleste y la Roja se enfrentarán en el MetLife Stadium y una supercomputadora dio su veredicto sobre qué equipo es favorito.

Todo está listo. La Selección Argentina enfrentará este domingo a su par de España en el MetLife Stadium en el marco de la gran final del Mundial 2026. Los campeones reinantes expondrán su cinturón ante el ganador de la última edición de la Eurocopa.

Tras la cancelación de la Finalissima, el destino pondrá frente a frente a las dos potencias, aunque con un trofeo más importante sobre la mesa. La Albiceleste viene de dejar en el camino a Inglaterra, mientras que la Roja se sacó de encima a Francia, una de las máximas candidatas.

Lo cierto es que la final del domingo ya capta la atención de todos los futboleros alrededor del planeta. La supercomputadora de Opta Analyst publicó su trabajo sobre probabilidades matemáticas y declara a España como el máximo candidato a consagrarse campeón del Mundial 2026.

Este estudio encuentra a los europeos con un 56.05% de probabilidades de levantar el trofeo, mientras que Argentina tiene el 43.59% restante. Cabe recordar que eran los galos los principales aspirantes al título antes de la disputa de las semifinales.

En ese momento, previo a los dos compromisos de semifinales, Francia tenía más de 33.81% de chances de consagrarse campeón, mientras que la Albiceleste corría de atrás ante todos los rivales, con 20.06%.

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Cuándo es la final del Mundial 2026

El partido ya tiene todo confirmado: Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

El cuadro del Mundial 2026

Datos clave

España tiene un 56.05% de probabilidad de ganar el Mundial según Opta.

tiene un de probabilidad de ganar el Mundial según Opta. Argentina cuenta con un 43.59% de opciones para consagrarse campeona del torneo.

cuenta con un de opciones para consagrarse campeona del torneo. El MetLife Stadium albergará la gran final entre ambas selecciones este domingo.