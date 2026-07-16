Racing 1-0 Defensa y Justicia EN VIVO y ONLINE por Copa Argentina: gol de Miljevic

Por los 16avos de final de la Copa Argentina, Racing y Defensa y Justicia se ven las caras este jueves en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Desde las 18.45, el encuentro se podrá sintonizar a través de TyC Sports y contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina.
Con Belgrano esperando en los octavos de final, Juan Pablo Vojvoda debutará como entrenador de la Academia de manera oficial en este compromiso. En la instancia anterior, los de Avellaneda vencieron por la mínima a San Martín de Formosa, mientras que el Halcón hizo lo propio ante Chaco For Ever.
El gol de Miljevic para Racing: 1-0
¡GOLAZO DE MILJEVIC!— TyC Sports (@TyCSports) July 16, 2026
A los 5', el 10 de Racing puso el 1-0 ante Defensa en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/RsvVvITml5
Racing vs. Defensa: minuto a minuto
Las formaciones de Racing y Defensa y Justicia
RACING: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Luis Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matías Zaracho; Matko Miljevic; Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
DEFENSA Y JUSTICIA: Lautaro Amadé; Lucas Souto, Damián Fernández, Héctor, David Martínez; Máximo Rodríguez, Julián López; César Pérez, David Barbona, Juan Gutiérrez, Leandro Fernández; y Agustín Hausch. DT: Julio Vaccari.