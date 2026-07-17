Arruabarrena reveló el gesto que tuvo Paredes con Boca a horas de la final del Mundial

El Xeneize triunfó ante Sarmiento en el arranque del segundo ciclo del Vasco y, desde Estados Unidos, el volante estuvo atento al partido.

Por los 16avos de final de la Copa Argentina, Boca Juniors triunfó por 2-0 ante Sarmiento de Junín en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Alan Velasco y Leonel Flores fueron los autores de los goles del Xeneize, que enfrentará en la próxima instancia a Vélez Sarsfield.

El duelo ante el Verde marcó el arranque oficial del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca. El DT contó con Leandro Lozano, uno de sus refuerzos, y espera por Sebastián Villa y Álvaro Montero, las otras dos incorporaciones confirmadas.

En conferencia de prensa, el Vasco se mostró contento por la actuación de sus dirigidos y reveló que Leandro Paredes, a la distancia y a 3 días de la final del Mundial 2026, estuvo atento al debut de este ciclo del equipo del cual es capitán.

“Recién terminó y ya había un mensaje de Leandro. Está ahí. Esperemos que el domingo pueda darnos una alegría ese grupo, que ya bastante nos han dado. Falta un paso y no soy de romper las pelotas, más teniendo en cuenta que está en el Mundial y jugando etapas decisivas. El que rompe las pelotas siempre es él, je. Salgo del vestuario y ya había un mensaje felicitando a todo el grupo”, explicó el DT.

Paredes ante Bellingham en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

Arruabarrena respaldó a Velasco

“Es un chico que trabaja muy bien, que lo sufre. El problema de Alan es que salió 10 palos. Lo va a asumir. Lo vamos a ayudar. Está trabajando muy bien. Hoy ha hecho un partido bastante completo. Contento por él. Hacer goles y tener continuidad le dan mayor confianza. Es un muy buen jugador. Un chicho que la ha sufrido. Tendrá que agachar la cabeza y seguir trabajando”, contó Arruabarrena.

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El cuadro de la Copa Argentina

Cuándo vuelve a jugar Boca

Luego de la presentación oficial del equipo en el segundo semestre, el próximo compromiso del club de la Ribera será a nivel internacional. El próximo jueves 23 de julio, en La Bombonera, Boca afrontará el partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins.