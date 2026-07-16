Los puntajes del triunfo de Boca ante Sarmiento: Flores fue la figura y Merentiel, el desaprobado

Con goles de Velasco y Flores, Arruabarrena inició su segundo ciclo en el Xeneize con victoria por Copa Argentina.

Leandro Brey (6): Con el dominio de Boca, no tuvo demasiado trabajo. Resolvió bien en las que tuvo que participar.

Leandro Lozano (6): Buena presentación oficial del uruguayo en ambas partes del campo.

Nicolás Figal (5): Tomó que tuvo Di Lollo en el primer semestre y fue el más flojo de la defensa en este partido.

Ayrton Costa (6): Cometió algunos errores, pero redondeó un partido correcto en la zaga.

Lautaro Blanco (7): Uno de los puntos altos de Boca esta noche. Pasó bien al ataque. Sólida actuación.

Santiago Ascacíbar (6.5): Buena participación en los dos aspectos del juego, sobre todo en el primer tiempo.

Milton Delgado (6): Correcto partido del volante, que también se animó a pasar al ataque y casi hace un golazo.

Leonel Flores (8): Desde el arranque se mostró como el más activo y generó peligro con cada intervención. Redondeó la noche con gol en su debut oficial.

Publicidad

Tomás Aranda (6): Algo falto de ritmo en sus primeros minutos en el semestre, pero sin desentonar.

Alan Velasco (7): De menor a mayor. Destrabó el partido con un golazo desde afuera del área.

Miguel Merentiel (4): No encontró protagonismo, ni jugadas claras de cara al gol. El punto más bajo en Boca.

INGRESARON

Kevin Zenón (6): Entró bien y con ganas. Se generó buenas oportunidades para estirar la ventaja, pero no fue certero.

Carlos Palacios (5): No destacó en sus 20 minutos en el campo.

Williams Alarcón (-): Ingresó en el final. Sin calificación.

Ángel Romero (-): Ingresó en el final. Sin calificación.