Los puntajes del triunfo de Boca ante Sarmiento: Flores fue la figura y Merentiel, el desaprobado

Leandro Brey (6): Con el dominio de Boca, no tuvo demasiado trabajo. Resolvió bien en las que tuvo que participar.
Leandro Lozano (6): Buena presentación oficial del uruguayo en ambas partes del campo.
Nicolás Figal (5): Tomó que tuvo Di Lollo en el primer semestre y fue el más flojo de la defensa en este partido.
Ayrton Costa (6): Cometió algunos errores, pero redondeó un partido correcto en la zaga.
Lautaro Blanco (7): Uno de los puntos altos de Boca esta noche. Pasó bien al ataque. Sólida actuación.
Santiago Ascacíbar (6.5): Buena participación en los dos aspectos del juego, sobre todo en el primer tiempo.
Milton Delgado (6): Correcto partido del volante, que también se animó a pasar al ataque y casi hace un golazo.
Leonel Flores (8): Desde el arranque se mostró como el más activo y generó peligro con cada intervención. Redondeó la noche con gol en su debut oficial.
Tomás Aranda (6): Algo falto de ritmo en sus primeros minutos en el semestre, pero sin desentonar.
Alan Velasco (7): De menor a mayor. Destrabó el partido con un golazo desde afuera del área.
Miguel Merentiel (4): No encontró protagonismo, ni jugadas claras de cara al gol. El punto más bajo en Boca.
INGRESARON
Kevin Zenón (6): Entró bien y con ganas. Se generó buenas oportunidades para estirar la ventaja, pero no fue certero.
Carlos Palacios (5): No destacó en sus 20 minutos en el campo.
Williams Alarcón (-): Ingresó en el final. Sin calificación.
Ángel Romero (-): Ingresó en el final. Sin calificación.