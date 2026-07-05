El pasado sábado comenzaron los octavos de final del Mundial 2026 con dos partidos apasionantes: Marruecos eliminó a Canadá, mientras que Francia hizo lo propio con Paraguay en un duelo que no estuvo alejado de las polémicas. Arturo Vidal sigue la competición de cerca y en sus redes sociales hace contenido al respecto.
Sin ir más lejos, durante la Copa del Mundo realizó predicciones y ahora tocó el turno de vaticinar qué sucederá en los octavos de final. Hasta el momento, sus pálpitos fueron acertados ya que afirmó que tanto Marruecos como Francia se meterían en cuartos de final y así fue.
La gran polémica llegó al momento de pronosticar qué sucederá en el duelo entre Brasil y Noruega. El chileno afirmó: “Aquí va a haber un problema… se van a enojar los brasileños, pero yo creo que pasa Noruega. Perdón, pero pasa Noruega”.
Brasil enfrentará a Noruega este domingo a partir de las 17 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los de Carlo Ancelotti vienen de dejar en el camino a Japón tras vencerlo por 2 a 1 en un duelo que había comenzado torcido para los sudamericanos.
Vidal dio sus predicciones de octavos de final del Mundial
- Paraguay vs. Francia: Francia
- Canadá vs. Marruecos: Marruecos
- Portugal vs. España: España
- Estados Unidos vs. Bélgica: Estados Unidos
- Brasil vs. Noruega: Noruega
- México vs. Inglaterra: México
- Argentina vs. Egipto: Argentina
- Suiza vs. Colombia: Colombia
DATOS CLAVE
- Predicciones picantes del “Rey”: Arturo Vidal revolucionó las redes sociales al compartir sus pronósticos para los octavos de final del Mundial 2026, donde viene con asistencia perfecta tras acertar las clasificaciones de Marruecos y Francia a los cuartos de final.
- Pronóstico de batacazo contra Brasil: La gran polémica estalló cuando el mediocampista chileno vaticinó la eliminación de la Canarinha a manos de Noruega: “Aquí va a haber un problema… se van a enojar los brasileños, pero yo creo que pasa Noruega. Perdón, pero pasa Noruega”.
- La hora de la verdad: El combinado dirigido por Carlo Ancelotti se medirá ante el conjunto escandinavo este domingo a las 17:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, buscando ratificar su chapa de candidato tras haber eliminado a Japón en la instancia previa.