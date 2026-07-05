Los dirigidos por Carlo Ancelotti se medirán este domingo ante los nórdicos en el MetLife Stadium por los octavos de final de la Copa del Mundo.

El pasado sábado comenzaron los octavos de final del Mundial 2026 con dos partidos apasionantes: Marruecos eliminó a Canadá, mientras que Francia hizo lo propio con Paraguay en un duelo que no estuvo alejado de las polémicas. Arturo Vidal sigue la competición de cerca y en sus redes sociales hace contenido al respecto.

Sin ir más lejos, durante la Copa del Mundo realizó predicciones y ahora tocó el turno de vaticinar qué sucederá en los octavos de final. Hasta el momento, sus pálpitos fueron acertados ya que afirmó que tanto Marruecos como Francia se meterían en cuartos de final y así fue.

La gran polémica llegó al momento de pronosticar qué sucederá en el duelo entre Brasil y Noruega. El chileno afirmó: “Aquí va a haber un problema… se van a enojar los brasileños, pero yo creo que pasa Noruega. Perdón, pero pasa Noruega”.

Brasil enfrentará a Noruega este domingo a partir de las 17 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los de Carlo Ancelotti vienen de dejar en el camino a Japón tras vencerlo por 2 a 1 en un duelo que había comenzado torcido para los sudamericanos.

Vidal dio sus predicciones de octavos de final del Mundial

Paraguay vs. Francia: Francia

Francia Canadá vs. Marruecos: Marruecos

Marruecos Portugal vs. España: España

España Estados Unidos vs. Bélgica: Estados Unidos

Estados Unidos Brasil vs. Noruega: Noruega

Noruega México vs. Inglaterra: México

México Argentina vs. Egipto: Argentina

Argentina Suiza vs. Colombia: Colombia

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