Neymar analizaría retirarse del fútbol tras el fracaso de Brasil en el Mundial 2026

La prensa brasileña indica que el futbolista podría colgar los botines luego de la frustración en la Copa del Mundo. Le quedan 6 meses de contrato en Santos.

No son horas sencillas para Neymar. Luego de la caída de Brasil en el Mundial 2026, en donde pudo sumar apenas un puñado de minutos, el crack de Santos analiza su futuro dentro del fútbol, incluso con una posibilidad de colgar los botines de manera definitiva.

La información fue publicada por el importante medio brasileño UOL, quien aseguró que su entorno lo percibe “cansado del mundo del fútbol” y que, mientras descansa con su familia en Florida, reflexiona sobre la continuidad de su carrera futbolística.

En caso de tomar la decisión de retirarse, Neymar debería finalizar prematuramente su vínculo con el Peixe, cuya fecha de caducidad es el 31 de diciembre de 2026. De todas formas, el periódico destaca que “lo más probable es que regrese al club a cumplir lo firmado”.

Tres escenarios para el futuo de Neymar

UOL destaca que Neymar tiene tres opciones sobre la mesa para afrontar la recta final de su carrera profesional y la decisión será tomada en las próximas horas, teniendo en cuenta que es inminente la reanudación de las competencias oficiales de clubes.

La primera alternativa es que el crack brasileño vuelva a Santos a cumplir con su contrato; la segunda, es ser transferido a un club menos exigente desde lo deportivo; la tercera, el retiro.

Fue lo último de Neymar en la Selección de Brasil

Lo que sí está claro es que la derrota ante Noruega fue la última función de Neymar con la Selección de Brasil. El 10 confirmó que sus tiempos en la Verdeamarela están terminados y le dejará su lugar a los futbolistas de la próxima generación de cara a lo que viene.

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Ney se despidió de la Selecao con 130 apariciones oficiales y un saldo montruoso de 130 goles y 59 asistencias. Increíblemente, solo pudo conquistar la Copa Confederaciones 2013 y el Oro olímpico en Rio 2016.