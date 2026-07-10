Vinicius rompió el silencio tras el fracaso de Brasil en el Mundial 2026: “Pido disculpas”

El delantero de Real Madrid dejó sus primeras palabras luego de la eliminación de la Verdeamarela ante Noruega.

Vinicius Junior habló por primera vez después del fracaso de la Selección de Brasil en el Mundial 2026. La figura de la Verdeamarela se pronunció en sus redes sociales, cinco días después de la caída ante Noruega, que decretó la prematura eliminación de su equipo en octavos de final.

“Casi cuatro años después y de nuevo pensando en qué escribir tras un Mundial decepcionante. Vi a tanta gente de todas las edades apoyándome, abrazando nuestro sueño, que sería injusto guardar silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar“, comenzó expresando el jugador de Real Madrid en su cuenta de Instagram.

Y continuó: “Vestir la camiseta de la selección nacional es el mayor orgullo de mi vida, y ser eliminados en octavos de final es una sensación difícil de explicar. Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto deseaba esto para ustedes y para mi familia”.

“La frustración es abrumadora. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para lograr más, y no pudimos. Les pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo“, cerró.

El Mundial de Brasil

Sin haber llegado en su mejor forma futbolística, Brasil tenía mucha confianza para afrontar el Mundial 2026. La calidad de sus futbolistas, tener a Carlo Ancelotti como entrenador y que sea la última obra de Neymar eran motivos de esperanza para su gente. Sin embargo, el equipo no estuvo a la altura.

La presentación de la Verdeamarela fue con un empate ante Marruecos, que siguió con dos goleadas 3 a 0 a Haití y Escocia que le permitieron clasificar como líder del grupo C. En 16avos, necesitó de un gol agónico de Gabriel Martinelli para vencer 2-1 a Japón. Su camino finalizó con una derrota 2-1 ante Noruega.