Así quedaron las tablas del Mundial 2026 tras la finalización de la fase de grupos

Con la victoria de Argentina y el empate entre Argelia y Austria, la primera fase de la Copa del Mundo llegó a su fin.

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó oficialmente a su fin. Con la victoria de la Selección Argentina por 3-1 frente a Jordania y el empate 2-2 entre Audtria y Argelia ante Austria, se completaron los 72 partidos de la primera ronda, quedaron definidos los 32 clasificados a los dieciseisavos de final y, por ende, el cuadro completo de la fase eliminatoria, que ya comenzará este domingo.

La jornada comenzó con la resolución del Grupo L, donde Inglaterra derrotó 2-0 a Panamá para asegurar el primer puesto, mientras que Croacia venció 2-1 a Ghana y avanzó como escolta. Luego llegó el turno del Grupo K, donde Colombia empató 0-0 con Portugal y se quedó con el liderazgo de la zona, mientras que República del Congo superó 3-1 a Uzbekistán y selló su clasificación como uno de los mejores terceros.

Finalmente, el telón de la fase de grupos bajó con la definición del Grupo J. Argentina derrotó 3-1 a Jordania y cerró la primera ronda con puntaje ideal para ratificar el liderazgo de la zona, mientras que el empate 2-2 entre Austria y Argelia clasificó a ambos seleccionados: los europeos avanzaron como segundos y los africanos se metieron entre los mejores terceros.

Con estos resultados, también quedaron definidos los ocho equipos que avanzaron por esa vía: Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Suecia, Paraguay, Senegal, Ghana, República del Congo y Argelia.

De esta manera, el Mundial 2026 entra de lleno en la etapa de eliminación directa. Los dieciseisavos de final comenzarán este domingo con el duelo entre Canadá y Sudáfrica, mientras que Argentina volverá a presentarse el próximo viernes 3 de julio, cuando enfrente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami en busca de un lugar entre los 16 mejores del certamen.

Cómo quedó la fase de grupos del Mundial 2026

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Los cruces de 16avos de final del Mundial