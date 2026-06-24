Bosnia vs. Qatar EN VIVO y ONLINE por DSports por el Mundial 2026: alineaciones confirmadas

Ambas selecciones están obligadas a ganar para seguir soñando con meterse entre los mejores 32 del certamen. Minuto a minuto en Bolavip.

La definición del grupo B tiene a Bosnia y Canadá como protagonistas. Ambas selecciones se ven las caras en el Estadio de Seattle con un mismo objetivo: ganar para seguir en el Mundial 2026. Será un encuentro a todo o nada, que contará con el arbitraje de Jesus Valenzuela.

El combinado europeo no mostró su mejor versión en lo que va de la competencia. Su estreno fue con empate ante Canadá y luego fue goleado por 4 a 1 ante Suiza. De esta manera, con apenas un punto, irá en busca de su primera victoria ante un rival que, en los papeles, es el más accesible.

Los asiáticos están lejos de darse por derrotados en la Copa del Mundo. El valioso empate conseguido ante Suiza en su debut le permitió sumar un punto, algo que no había conseguido como anfitrión en la edición anterior. Ahora, buscará dar el golpe ante Bosnia, dejando atrás la goleada 6-0 sufrida ante Canadá la fecha pasada.

Minuto a minuto de Bosnia vs. Qatar