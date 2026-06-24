Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 24 de junio

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual se inicia la tercera fecha de la fase de grupos.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá ya forma parte de la historia y de las estadísticas. En ese contexto, este miércoles 24 de junio se inicia la tercera y última fecha, en la cual se terminarán de resolver todos los clasificados a 16avos de final y también todos los eliminados.

En medio de ese panorama, habrá actividad correspondiente a los grupos A, B y C. De este modo, durante la jornada de miércoles se desarrollarán nada más ni nada menos que seis compromisos más que atractivos. Sin ningún tipo de dudas, una agenda cargada que no hace más que transformarse en un abanico ideal para no perderse ni un minuto.

Todo se iniciará con la culminación del Grupo B de la Copa del Mundo: Suiza chocará con Canadá, mientras que Bosnia medirá fuerzas con Qatar. Un rato más tarde se resolverá el Grupo C: Brasil se topará con Escocia, en tanto que Marruecos jugará ante Haití. Por último, el Grupo A: México contra República Checa y Corea del Sur frente a Sudáfrica.

PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 24 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Suiza vs. Canadá (Grupo B)

BC Place Stadium (Vancouver), Canadá

16:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro.

Bosnia vs. Qatar (Grupo B)

Lumen Field Stadium (Seattle), Estados Unidos

16:00 horas | DSports, Paramount+, Flow y Amazon Prime.

Escocia vs. Brasil (Grupo C)

Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos

19:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé y Claro.

Marruecos vs. Haití (Grupo C)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Estados Unidos

19:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y TyC Sports.

Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)

Estadio BBVA (Monterrey), México

22:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y TyC Sports.

República Checa vs. México (Grupo A)

Estadio Azteca (Ciudad de México), México

22:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y Claro.

Las posiciones del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026