En el marco de la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, la Selección de Suiza se enfrenta a la Selección de Bosnia en búsqueda de la primera victoria en el certamen. El partido comienza a las 16.00 horas de Argentina y es dirigido por el portugués João Pinheiro.
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Suiza 0-0 Bosnia EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto
En el SoFi Stadium de Los Ángeles, los europeos se enfrentan por su primera victoria en el certamen.
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