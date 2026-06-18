Suiza 0-0 Bosnia EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, los europeos se enfrentan por su primera victoria en el certamen.

En el marco de la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, la Selección de Suiza se enfrenta a la Selección de Bosnia en búsqueda de la primera victoria en el certamen. El partido comienza a las 16.00 horas de Argentina y es dirigido por el portugués João Pinheiro.

Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026: minuto a minuto

Las formaciones del partido