Cómo ver en vivo y online México vs. Ecuador por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre norteamericanos y sudamericanos por los 16avos de final de la cita máxima.

En el marco de la primera jornada de eliminación directa del Mundial 2026, la Selección de México se mide frente a la Selección de Ecuador en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo en los cruces decisivos. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho y quedarse con el boleto directo a la próxima ronda en una llave a todo o nada.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), ubicado en la capital mexicana, uno de los imponentes y míticos recintos de la cita mundialista, donde los de la escuadra comandada por el Tri se jugarán su destino ante La Tri ecuatoriana, que llega dispuesta a plasmar todo su poderío físico, velocidad y el empuje de su jerarquía en este trascendental choque eliminatorio.

¿A qué hora juegan México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este martes 30 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas Brasil: 22:00 horas

22:00 horas Chile: 21:00 horas

21:00 horas Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas Paraguay: 21:00 horas

21:00 horas Venezuela: 21:00 horas

21:00 horas Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Perú: 20:00 horas

20:00 horas México: 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)

21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT) España: 03:00 horas (del miércoles)

¿Qué canal pasa México vs. Ecuador EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de la pantalla de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

Fixture y resultados del Mundial 2026