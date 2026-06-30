Cómo ver en vivo y online México vs. Ecuador por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

En el marco de la primera jornada de eliminación directa del Mundial 2026, la Selección de México se mide frente a la Selección de Ecuador en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo en los cruces decisivos. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho y quedarse con el boleto directo a la próxima ronda en una llave a todo o nada.
El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), ubicado en la capital mexicana, uno de los imponentes y míticos recintos de la cita mundialista, donde los de la escuadra comandada por el Tri se jugarán su destino ante La Tri ecuatoriana, que llega dispuesta a plasmar todo su poderío físico, velocidad y el empuje de su jerarquía en este trascendental choque eliminatorio.
¿A qué hora juegan México vs. Ecuador por el Mundial 2026?
El partido se llevará a cabo este martes 30 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:
- Argentina: 22:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- Brasil: 22:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- México: 19:00 horas
- Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)
- España: 03:00 horas (del miércoles)
¿Qué canal pasa México vs. Ecuador EN VIVO por TV?
El partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de la pantalla de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.