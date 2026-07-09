Las dos selecciones mundialistas que preguntaron por Javier Aguirre tras su salida de México

Antes que se cumpla una semana de la derrota ante Inglaterra que marcó la eliminación del Tri, dos selecciones que participaron de esta Copa del Mundo hicieron averiguaciones por el Vasco.

Como ya estaba establecido desde la previa del Mundial que los tuvo como uno de los anfitriones, el mandato de Javier Aguirre al frente de la Selección de México finalizó con la derrota y eliminación a manos de Inglaterra en el Estadio Azteca, que más allá del entusiasmo que se generó en el camino, tras los abucheos que recibió el equipo en el debut ante Sudáfrica, volvió a dejarla al margen de la posibilidad de ingresar a cuartos de final.

Su legado, como también estaba aprobado por la FMF, lo asumió Rafael Márquez, quien se desempeñó como principal colaborador del Vasco en esta Copa del Mundo y tuvo una gran carrera internacional como futbolista, pero que a nivel de mayores solo tiene experiencia previa como entrenador principal en su paso por Barcelona Atlétic entre 2022 y 2024.

Por el lado de Aguirre, quien está evaluando seriamente la posibilidad de dar un cierre definitivo a su carrera como entrenador, ya hubo otros dos seleccionados que hicieron averiguaciones sobre la posibilidad de contratarlo, cuando todavía no pasó ni una semana de su último partido dirigiendo a México.

Según avanzó el periodista Carlos Rodrigo Hernández, de Fox Sports, ya lo han sondeado desde las selecciones de Corea del Sur y Arabia Saudita, ambas presentes en esta última Copa del Mundo y eliminadas en fase de grupos. En el caso de los surcoreanos, compartieron grupo con México y fueron derrotados 1-0 por el equipo del Vasco.

En tres Mundiales, Javier Aguirre no logró llevar a México más allá de octavos de final.

Sabiéndose que no iba a continuar al frente del Tri, Javier Aguirre ya había tenido un ofrecimiento desde el fútbol saudí en la previa del Mundial, opción que había descartado desde el primer momento por estar enfocado en la preparación para buscar una participación histórica en el certamen FIFA, objetivo que no logró concretar.

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Los números de Javier Aguirre con la Selección de México

A lo largo de tres ciclos diferentes, Javier Aguirre dirigió un total de 98 partidos al frente de la Selección de México, de los que ganó 60, empató 20 y perdió 18. Con este último, condujo al Tri en tres Mundiales, fue campeón de la Copa Oro de la Concacaf en 2009 y 2025, además de conquistar la última Concacaf Nations League.

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