Tras la eliminación del Mundial 2026, Rafa Márquez es el nuevo DT de México

Luego de la salida de Javier Aguirre, quien dejó el cargo tras la eliminación a manos de Inglaterra, la FMF designó al nuevo estratega.

México perdió ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 y quedó eliminado del certamen del cual era uno de los tres anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá. Y a raíz de la dolorosa caída, Javier Aguirre dejó su cargo como entrenador.

Desde la Federación Méxicana de Fútbol se movieron muy rápido y encontraron al sucesor del Vasco, quien a los 67 años tuvo su tercer ciclo al frente del combinado azteca, luego de lo que fueron sus pasos entre 2001 y 2002, y también entre 2009 y 2010.

En las últimas horas, y por medio de un comunicado oficial, quedó confirmado Rafael Márquez como el nuevo director técnico. Mikel Arriola, el Comisionado de la FMF, designó al ex defensor de Barcelona, quien se desempeñaba como auxiliar técnico del Vasco, ya que desean darle “continuidad al Proyecto Deportivo 2030, presentado el 1 de agosto de 2024”.

“La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales”, detalla el comunicado que compartieron con la prensa.

Rafa Márquez junto a Javier Aguirre. (Getty Images)

La carrera de Rafa Márquez

Como jugador, Rafael Márquez construyó una de las trayectorias más destacadas en la historia del futbol mexicano. Con la Selección Nacional de México disputó cinco Copas Mundiales de la FIFA, conquistó la Copa FIFA Confederaciones 1999 y obtuvo los títulos de la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2011.

Publicidad

A nivel de clubes desarrolló una exitosa carrera internacional con el AS Monaco, el FC Barcelona, New York Red Bulls y Hellas Verona. Con el AS Monaco conquistó la Ligue 1 de Francia en la temporada 1999-2000. Durante su etapa en el FC Barcelona obtuvo dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro Ligas de España, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. En México debutó y concluyó su carrera con el Club Atlas; fue bicampeón de Liga MX con el Club León.

Posteriormente inició su carrera en la dirección técnica, primero en las categorías de formación del Real Alcalá y posteriormente al frente del Barça Atlètic, antes de integrarse como auxiliar técnico de Javier Aguirre durante el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

DATOS CLAVES

Javier Aguirre dejó su cargo tras perder ante Inglaterra en el Mundial 2026.

tras perder ante Inglaterra en el Mundial 2026. Rafael Márquez es el nuevo DT designado por la Federación Mexicana de Fútbol.

designado por la Federación Mexicana de Fútbol. El Proyecto Deportivo 2030 continuará su desarrollo bajo el mando del nuevo entrenador.