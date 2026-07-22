Guillermo Ochoa anunció su retiro profesional luego de hacer historia al disputar seis Mundiales con México

A los 41 años, Memo anunció el final de su trayectoria con una emotiva carta en la que repasó su legado y dejó un mensaje para quien herede el arco del Tri.

Luego de hacer historia al convertirse en uno de los futbolistas con más Copas del Mundo disputadas en la historia, junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la carrera de Guillermo “Memo” Ochoa llegó a su fin. A los 41 años, el arquero mexicano anunció este martes su retiro del fútbol profesional y bajó el telón de una trayectoria que lo convirtió en una de las grandes leyendas del arco del Tri.

El propio Ochoa fue el encargado de comunicar la noticia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde repasó el camino recorrido durante más de dos décadas de carrera y agradeció a todos los que lo acompañaron desde sus primeros pasos hasta el momento de colgar los guantes.

“Lo di todo. Lo dejé todo. En mis equipos y en mi selección. Y hoy entrego mis guantes“, escrribió el arquero al comenzar su despedida. “Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando. Porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti. Y cuando llegue ese momento, no puedes dudar“, reflexionó.

Como no podía ser de otra manera, uno de los pasajes más sentidos estuvo dedicado a la Selección de México, camiseta que defendió durante más de veinte años. “Cada vez que me puse la camiseta de México, tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos“, afirmó. Y agregó: “Yo no entiendo mi carrera sin la selección, porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad”.

La Copa del Mundo de 2026 terminó siendo el último gran capítulo de la carrera de Memo. Con su participación alcanzó su sexto Mundial, una marca que lo ubicó entre los futbolistas con más presencias en la máxima cita del fútbol junto a Messi y Cristiano, además de convertirse en el mexicano con más participaciones mundialistas.

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Su recorrido profesional había comenzado el 15 de febrero de 2004 con la camiseta del América y, desde entonces, defendió el arco del Ajaccio de Francia, Málaga y Granada de España, Standard Lieja de Bélgica, Salernitana de Italia, AVS de Portugal y AEL Limassol de Chipre, donde disputó los últimos partidos antes de cerrar su historia tras 22 años de actividad.

Guillermo Ochoa disputó su sexto Mundial ingresando ante República Checa (Getty Images).

Su último encuentro con la selección mexicana fue ante República Checa, en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Para cumplir el objetivo de meterse en los libros de histria, ingresó a los 78 minutos en el Estadio Azteca, el mismo escenario donde había comenzado su carrera.

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Por último, también dejó un mensaje para quien tome la posta bajo los tres palos del seleccionado mexicano. “Ha llegado el momento de quitarme estos guantes. Por primera vez, dejarlos en otras manos. A quien venga después, solo queda decir una cosa: confía. El arco no pide perfección, pide orgullo”, concluyó.