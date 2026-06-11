Cómo ver en vivo y online México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todos los detalles necesarios para seguir de cerca el partido inaugural de la Copa del Mundo, en el Estadio Azteca.

Este jueves 11 de junio, en el mítico Estadio Azteca, México y Sudáfrica se encuentran frente a frente bajo la órbita del partido inaugural del Mundial 2026 que organizará el propio país norteamericano, en conjunto con sus vecinos Estados Unidos y México. El mundo entero paralizado, siguiendo de cerca este compromiso.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+

No es un detalle menor que los organizadores, comandados estratégicamente por Javier Aguirre, se impusieron en los últimos tres amistosos previos a la Copa del Mundo. En primera instancia, fue 2-0 frente a Ghana, mientras que luego llegó el turno de un triunfo por 1-0 sobre Australia y de una victoria por 5-1 contra Serbia.

Por su parte, Sudáfrica no llega de la mejor manera a este trascendental partido por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial. Es que acumula nada más ni nada menos que cinco presentaciones sin conocer la victoria. Los africanos cosecharon caídas ante Panamá y Camerún, además de empates frente a Jamaica, Nicaragua y el propio Panamá.

Qué canal pasa México vs. Sudáfrica

El partido entre México y Sudáfrica, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y Telefé, además del streaming de Disney+.

A qué hora se juega México vs. Sudáfrica

Los seleccionados de México y Sudáfrica se encontrarán frente a frente este jueves 11 de junio, desde las 16:00 horas de la República Argentina, en el Estadio Azteca.

Los árbitros de México vs. Sudáfrica

Árbitro principal: Wilton Sampaio (Brasil)

Asistente 1: Bruno Pires (Brasil)

Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil)

Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Quinto árbitro: Eduardo Cardozo

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

AVAR: Juan Lara (Chile)

SVAR: Jerome Brisard (Francia)

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El fixture del Mundial

DATOS CLAVE

Javier Aguirre comanda a México tras ganar tres amistosos previos al Mundial.

11 de junio se disputará el partido inaugural en el Estadio Azteca.

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