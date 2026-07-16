Con Wonderwall de Oasis y a las risas: la chicana de Enzo Fernández a Inglaterra luego de la semifinal del Mundial 2026

La Selección Argentina superó por 2 a 1 a la Selección de Inglaterra y es finalista del Mundial 2026. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, con sendas asistencias de Lionel Messi, fueron los desataron el festejo de más de 40 millones en todo el país, e incluso el de ellos mismos.

Los jugadores argentinos se quedaron por horas y horas en el Estadio de Atlanta luego del pitazo final, celebrando el triunfo. Primero con los hinchas, que coparon el estadio, y luego con sus respectivas familias. Y los festejos se extendieron también a redes sociales, con alguna chicana incluida para el rival de turno.

Enzo Fernández fue uno de los que tomó las redes para replicar imágenes de la celebración y, entre ellas, incluyó una de la cuenta Potrero Argentino, donde se lo ve riendo a carcajadas con Leandro Paredes y Lionel Messi en el entrenamiento de este jueves. Y con Wonderwall de Oasis, la banda sonora de cada triunfo de los Tres Leones en el Mundial.

La historia de Enzo Fernández, con Wonderwall y a las risas. (@enzojfernandez)

La realidad es que Argentina llega en plena forma, física, mental y de rendimiento a la final contra España del próximo domingo. Y queda claro que la sensación dentro del plantel es de un positivismo absoluto, más viniendo de un triunfo histórico como el que se dio ayer contra Inglaterra, y del que se sigue disfrutando.

El gol de Enzo Fernández vs. Inglaterra

¡¡ENZO FERNÁNDEZ SALVADOR!! ¡¡GRAN REMATE DE MEDIA DISTANCIA Y GOLAZO PARA EL 1-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!



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Los números de Enzo Fernández en el Mundial