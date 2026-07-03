Zlatko Dalic fue lapidario con el arbitraje y el uso del VAR tras quedar afuera de la Copa del Mundo ante Portugal.

Hasta el pasado jueves, el Mundial no había tenido grandes polémicas, pero lo que sucedió en el encuentro entre Portugal y Croacia fue un verdadera escándalo. Los balcánicos quedaron eliminados tras caer por 2 a 1 en un partido que tuvo un dudoso penal a favor de los portugueses y la anulación de un gol por una posición adelantada difícil de explicar.

Una vez terminado el partido, Zlatko Dalic -DT de la Selección de Croacia- dialogó en conferencia de prensa y fue lapidario contra la actuación del árbitro y también del mal uso de la tecnología. Cabe destacar que los balcánicos venían de jugar la semifinal en Qatar 2022 y la final en Rusia 2018.

¿Qué dijo Zlatko Dalic tras la eliminación de Croacia?

En conferencia de prensa, el entrenador afirmó: “El arbitraje fue muy malo. Por nuestra parte, ni una sola falta, ni una sola interrupción ni nada de lo que debió ser para nosotros fue pitado. Pero esa no es razón para que hablemos de la derrota. Un mal arbitraje”.

Además, agregó: “El fútbol es algo muy hermoso que une a las personas, que hace feliz a la gente, que la hace sentirse orgullosa y a mí me gustaría que siga siendo exactamente así y no quiero que se convierta en el negocio que se ha convertido, donde los equipos pequeños no tienen oportunidades“.

Dalic y Modric. (Foto: Getty).

Por otro lado, Dalic fue consultado por la implementación de la tecnología en el fútbol y su respuesta fue contundente: “La tecnología destruye todo lo que era el fútbol. Yo no digo si el VAR ayuda o perjudica, pero mata la emoción, mata todo dentro tuyo, mata lo que estás experimentando, te lleva al principio”.

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“Se busca que el fútbol sea lo más correcto y justo posible y por eso toman esas decisiones, pero creo que fuimos demasiado lejos con esto del VAR y no hay necesidad. Croacia perdió el partido, estamos tristes, lamentándolo, nos costó caro. Felicito a Portugal”, completó el entrenador de la Selección de Croacia.

LA POLÉMICA DEL DÍA: por este offside de Pasalic fue ANULADO el gol de Gvardiol que llevaba el partido entre Portugal y Croacia a la prórroga. ¿La tocó Matanovic?



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DATOS CLAVE

Duras críticas al arbitraje: El director técnico de Croacia, Zlatko Dalić, calificó como “muy malo” el arbitraje en la derrota 2-1 frente a Portugal en el Mundial 2026, señalando que las faltas y las interrupciones en las “zonas grises” siempre se pitaron en contra de los balcánicos.

El director técnico de Croacia, Zlatko Dalić, calificó como “muy malo” el arbitraje en la derrota 2-1 frente a Portugal en el Mundial 2026, señalando que las faltas y las interrupciones en las “zonas grises” siempre se pitaron en contra de los balcánicos. El fútbol como negocio: El entrenador lamentó las polémicas decisiones (un penal dudoso y un agónico gol anulado a Joško Gvardiol) y lanzó una fuerte frase contra el trasfondo actual del deporte: “Me gustaría que no se convierta en el negocio que se ha convertido, donde los equipos pequeños no tienen oportunidades”.

El entrenador lamentó las polémicas decisiones (un penal dudoso y un agónico gol anulado a Joško Gvardiol) y lanzó una fuerte frase contra el trasfondo actual del deporte: “Me gustaría que no se convierta en el negocio que se ha convertido, donde los equipos pequeños no tienen oportunidades”. Sentencia contra la tecnología: Dalić se sumó a las protestas del capitán Luka Modrić y fue contundente sobre el impacto del videoarbitraje en el juego: “La tecnología destruye todo lo que era el fútbol. No digo si el VAR ayuda o perjudica, pero mata la emoción”.