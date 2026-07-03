Los balcánicos cayeron por 2 a 1 ante Portugal y quedaron afuera de la Copa del Mundo en un duelo repleto de polémicas.

La Selección de Croacia, que en 2018 fue finalista y en 2022 semifinalista, quedó afuera del Mundial 2026 en 16avos de final ante Portugal. Fue una jornada llena de emociones y también de polémica. Los croatas la pasaron mal durante prácticamente todo el primer tiempo, pero ajustaron detalles, mejoraron y en la segunda mitad se pusieron en ventaja.

Portugal lo empató con un polémico penal, luego lo dio vuelta en el tiempo de descuento, pero sobre el final llegó la jugada que lo cambió todo. Croacia había logrado el empate agónico, pero una revisión demasiado celosa en el VAR anuló el tanto por un contacto imperceptible que dejó el posición adelantada a Pasalic, que fue quien luego asistió a Gvardiol para que marque el gol.

LA POLÉMICA DEL DÍA: por este offside de Pasalic fue ANULADO el gol de Gvardiol que llevaba el partido entre Portugal y Croacia a la prórroga. ¿La tocó Matanovic?



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El fuerte descargo de Modric

Luka Modric es el gran referente de la Selección de Croacia y una vez consumada la eliminación dialogó con la prensa y dejó en claro su indignación con el VAR: “Sucedieron algunas cosas que me parecen increíbles. Es difícil decir algo inteligente ahora, todavía con la euforia del partido. No quiero decir nada inapropiado. Pero merecíamos más”.

Además, agregó: “¿El gol anulado a Gvardiol? El árbitro me dijo que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y los videos. No hay pruebas de que lo haya tocado (en las imágenes). Y si no toca el balón, no era fuera de juego. Creo que merecíamos mucho más, pero algunas cosas jugaron a su favor. Ese penal…. creo que si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría entrado“.

“Cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Luego fue bueno para algunas cosas, pero lo usan mal o lo usan de manera selectiva o fijándose en el tamaño del equipo. En mi opinión, el VAR debería activarse si hay un error al 200%, pero no cuando está en una zona gris”, agregó el futbolista que el pasado jueves jugó su último partido en la Selección de Croacia.

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Bronca contra el VAR

Luka Modric dio su punto de vista de cómo debería usarse el VAR: “No era penal hoy. Eso no se puede juzgar como penal. Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso digo que el VAR debe usarse si el error es 200%. Eso me molesta porque parece que siempre va en nuestra contra. Pero lo que hay, hay. Tenemos que seguir adelante”.

Luka Modric junto a Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty).

“Es solo que algunas cosas te molestan porque deciden tu destino. No voy a hablar más de eso, podemos estar orgullosos de cómo jugamos, cómo representamos a Croacia. Esa es la Croacia que todos conocen, por la que somos tan respetados y queridos en el mundo“, cerró Modric.

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