Cuantos millones gana el campeón del Mundial 2026: los premios que designó FIFA

Habrá un importante incentivo monetario para quedarse con la Copa del Mundo, en adición a la gloria eterna.

Este domingo, Argentina y España definen al campeón del mundo. Será la cuarta estrella en la camiseta albiceleste o la segunda en la roja. Pero ese no será el único incentivo que tendrán los futbolistas, sino que también habrá un importante impacto las arcas de la Asociación del Fútbol Argentino, o en la de la Real Federación Española de Fútbol.

FIFA ya designó 655 millones de dólares a repartir entre los 48 seleccionados del Mundial 2026, y el campeón será el que más reciba, ya que recibirá una inyección de 50 millones de dólares. El subcampéon se quedará con 33 millones.

Argentina busca un nuevo titulo del mundo. (Getty)

En comparación con 2022, hay un incremento importante, ya que Argentina se embolsó 42 millones de dólares por conquistar la gloria en Qatar. Si repite en el MetLife Stadium, el premio es 8 millones mayor.

España quiere ser campeona y embolsarse 50 millones. (Getty)

Premios a las selecciones en el Mundial 2026

Campeón: 50 millones de dólares

50 millones de dólares Subcampeón: 33 millones de dólares

33 millones de dólares 3er Puesto: 29 millones de dólares

29 millones de dólares 4to Puesto: 27 millones de dólares

27 millones de dólares 4tos de final: 19 millones de dólares

19 millones de dólares 8avos de final: 15 millones de dólares

15 millones de dólares 16avos de final: 11 millones de dólares

11 millones de dólares Fase de grupos: 9 millones de dólares

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Además del dinero correspondiente al puesto que alcanzan en el Mundial 2026, cada una de las 48 federaciones/asociaciones que participaron del torneo recibieron una suma de 2,5 millones de dólares para afrontar los gastos logísticos y de preparación del torneo.

No hay ingreso adicional de acuerdo a los resultados de los partidos. Es decir, no se paga adicional por victoria/empate/derrota en fase de grupos u otra instancia de la competencia. El valor final es de acuerdo a la instancia alcanzada por la selección en cuestión.