Desde México, Matías Almeyda habló de las críticas que recibió la Selección Argentina en el Mundial: “No están detrás de un comentario”

El DT de Rayados de Monterrey destacó el papel de Scaloni para que el equipo no entre en el juego de la crítica.

Matías Almeyda asumió el cargo de entrenador de Rayados de Monterrey justo cuando México ultimaba la preparación para recibir el Mundial 2026 que lo tuvo como uno de los tres países sede, junto con Estados Unidos y Canadá, y en el transcurso del certamen llegó a decir que el seleccionado mexicano tenía argumentos para candidatearse a pelear por el título, algo que le quedó demasiado lejos con la eliminación en octavos de final a manos de Inglaterra.

El DT volvió después de ocho años a trabajar en un país donde las hostilidades con el fútbol argentino, al menos a nivel de selecciones, han crecido y en el que son muchos, tanto entre los hinchas como entre la prensa, los que están esperando la eliminación del equipo que conduce Lionel Scaloni.

Claro que no solo desde México han surgido las principales críticas a la Selección Argentina, apuntando un supuesto favoritismo de la FIFA en el armado del cuadro, como también de los arbitrajes en sus decisiones. Al respecto, Almeyda valoró que quienes lideran el grupo no entren en ese juego y sigan demostrando en cancha por qué otra vez pueden ser aspirantes a coronar.

“Me gusta mucho la humildad de este grupo. El cuerpo técnico les da tranquilidad. No están detrás del comentario del otro, no están atrás de un micrófono para sobresalir. Yo creo que este es el mejor cuerpo técnico de la historia”, dijo el entrenador del Monterrey en diálogo con DSports Radio.

Almeyda se prepara para el inicio de la competencia oficial con Monterrey.

Además, destacó los valores que hicieron y siguen haciendo que la Selección Argentina haya ganado tanta identificación con los hinchas: “Nos representa como tales. Tiene lucha, convicciones, unión… Es solidaria, tiene amor propio, tiene sentido de pertenencia. No sé si es el equipo que mejor juega en el Mundial, pero sí se que deja el alma”.

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Y agregó: “Estos muchachos y el cuerpo técnico han conformado una familia, nos han demostrado que juntos los argentinos podemos hacer muchas cosas. Son ganadores y solo los ganadores pueden cambiar un partido como el del otro día”.

Messi como bandera

Así como destacó como fundamental la labor de Lionel Scaloni, Matías Almeyda hizo hincapié en el valor que sigue teniendo Lionel Messi dentro de la cancha, reconociendo en ambos a los grandes conductores del grupo. “El líder mayor es Scaloni y lo acompaña Messi como quien transmite en la cancha. Él es determinante, genera de todo. No sé si veremos otro igual, es único”, dijo.

Data clave

Matías Almeyda asumió como director técnico de Rayados de Monterrey.

asumió como director técnico de Rayados de Monterrey. Inglaterra eliminó a México en octavos de final del Mundial 2026.

en octavos de final del Mundial 2026. México, Estados Unidos y Canadá fueron las sedes del Mundial 2026.