La ventaja que tendrá Inglaterra para enfrentar a Argentina en la semifinal del Mundial 2026

Los británicos son el próximo rival para los de Lionel Scaloni y llegan con un dato favorable para la disputa de este duelo histórico.

Tras dos partidazos, este sábado se definió el cuadro de semifinales del Mundial 2026. Ya estaba confirmado que Francia y España iban a enfrentarse por uno de los pasajes para la gran final, pero en esta jornada se conoció que Argentina e Inglaterra protagonizarán la otra.

En otro partido sufrido, los dirigidos por Lionel Scaloni sacaron adelante un trámite exigente ante Suiza en tiempo suplementario y obtuvieron la clasificación a la siguiente instancia. Los campeones del mundo pelean hasta el final y ahora irán por un enorme desafío.

Delante estará Inglaterra, que también jugó un friccionado partido ante Noruega, imponiéndose en el alargue. Estos desempates marcan un desgaste para los jugadores y es allí donde los británicos llegan al cruce ante Argentina con una ventaja.

Es que la Albiceleste disputó dos tiempos suplementarios en lo que va de este certamen (Ante Cabo Verde y Suiza). En cambio, Inglaterra solamente jugó uno, el de este sábado ante Noruega. Así, los de Thomas Tuchel llegan con 30 minutos menos de desgaste en el Mundial 2026, algo que puede pasarles factura a las piernas de los argentinos.

¡OTRA VEZ VOS, JUDE! Bellingham capturó un rebote y marcó el 2-1 de Inglaterra contra Noruega en el primer tiempo del alargue.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/CxTmRFpr4w — SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2026

Cuándo se juega Argentina vs. Inglaterra

El duelo de semifinales entre la Selección Argentina y su par de Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 de julio a las 16, hora argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Publicidad

El cuadro del Mundial 2026

Datos clave