Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Semifinales inéditas: por qué la clasificación de Argentina hizo que el Mundial 2026 pase a la historia

El próximo martes, Francia y España jugarán por la primera semifinal de la Copa del Mundo, mientras que Argentina e Inglaterra lo harán al día siguiente.

Lionel Messi
© GettyLionel Messi

El Mundial 2026 ya tiene se lugar en la historia del fútbol. De hecho, ya lo tenía desde antes que arranque ya que fue el primero con 48 selecciones participantes, pero cuando apenas quedan cuatro partidos por disputarse, este evento organizado en Estados Unidos, México y Canadá sumó un nuevo capítulo.

Por primera vez desde que se creó el ranking FIFA -en 1992- las cuatro mejores selecciones rankeadas llegan a las semifinales. En esta oportunidad, quien lidera la clasificación es Francia, en segundo puesto aparece Argentina, tercera está España y el cuarto lugar es de Inglaterra.

+ Seguinos en

La primera selección en avanzar a semifinales fue Francia, que casi sin despeinarse superó a Marruecos. España hizo lo propio al día siguiente con Bélgica, mientras que el pasado sábado quienes ganaron sus plazas -ambos debieron recurrir al tiempo extra para hacerlo- fueron Argentina e Inglaterra.

Julián Alvarez. (Foto: Getty).

Julián Alvarez. (Foto: Getty).

Cuándo y dónde se juegan las semifinales del Mundial 2026

Francia y España abrirán las semifinales del Mundial 2026 el próximo martes 14 de julio desde las 16 horas, dicho encuentro entre europeos se llevará a cabo en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas. Un día más tarde y a la misma hora será el turno de la otra semifinal que tiene como protagonistas a Argentina e Inglaterra, que tendrá lugar en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ver también

Lionel Messi sobre el Argentina vs. Inglaterra: ”Va a ser especial”

Así está el cuadro del Mundial 2026

DATOS CLAVE

  • Mundial 2026 es el primero de la historia que cuenta con 48 selecciones participantes.
  • Las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA (Francia, Argentina, España e Inglaterra) alcanzaron las semifinales.
  • Francia y España jugarán la primera semifinal el martes 14 de julio en Dallas.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones