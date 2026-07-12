Semifinales inéditas: por qué la clasificación de Argentina hizo que el Mundial 2026 pase a la historia

El próximo martes, Francia y España jugarán por la primera semifinal de la Copa del Mundo, mientras que Argentina e Inglaterra lo harán al día siguiente.

El Mundial 2026 ya tiene se lugar en la historia del fútbol. De hecho, ya lo tenía desde antes que arranque ya que fue el primero con 48 selecciones participantes, pero cuando apenas quedan cuatro partidos por disputarse, este evento organizado en Estados Unidos, México y Canadá sumó un nuevo capítulo.

Por primera vez desde que se creó el ranking FIFA -en 1992- las cuatro mejores selecciones rankeadas llegan a las semifinales. En esta oportunidad, quien lidera la clasificación es Francia, en segundo puesto aparece Argentina, tercera está España y el cuarto lugar es de Inglaterra.

La primera selección en avanzar a semifinales fue Francia, que casi sin despeinarse superó a Marruecos. España hizo lo propio al día siguiente con Bélgica, mientras que el pasado sábado quienes ganaron sus plazas -ambos debieron recurrir al tiempo extra para hacerlo- fueron Argentina e Inglaterra.

Julián Alvarez. (Foto: Getty).

Cuándo y dónde se juegan las semifinales del Mundial 2026

Francia y España abrirán las semifinales del Mundial 2026 el próximo martes 14 de julio desde las 16 horas, dicho encuentro entre europeos se llevará a cabo en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas. Un día más tarde y a la misma hora será el turno de la otra semifinal que tiene como protagonistas a Argentina e Inglaterra, que tendrá lugar en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

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Así está el cuadro del Mundial 2026

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