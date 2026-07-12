Iker Casillas desmereció la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026: “Esperaba mucho más”

Con críticas hacia la Albiceleste, el exarquero de España volvió a referirse a la forma de avanzar de los de Lionel Scaloni.

La Selección Argentina ya está en las semifinales del Mundial 2026. Los campeones vigentes se aseguraron disputar 8 partidos en esta edición y se viene el plato fuerte: duelo ante Inglaterra el próximo miércoles por un lugar en la gran final.

Para llegar a esta instancia, los dirigidos por Lionel Scaloni debieron sufrir de más, jugando incluso por debajo de lo que han demostrado en las anteriores competiciones. Por eso, Iker Casillas le restó méritos a la Albiceleste por meterse entre los 4 mejores de esta manera.

Con las semifinales a la vista, crece el interés por aprovechar el código promocional antes de los duelos decisivos del torneo.

“Este último partido de Argentina es un poco más de lo que venimos hablando. Yo no he visto una Selección, de las 4 que están ahí, que con tan poco haya conseguido tanto”, comenzó el exarquero español en TV Azteca sobre el merecimiento de Argentina.

“Se espera quizás con un poco más de Argentina. Ha cumplido, está ahí y es la campeona del mundo que va a defender a ver quién le puede quitar ese cetro”, continuó el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 sobre el potencial de este equipo y lo que demostró hasta ahora.

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Y cerró, refiriéndose nuevamente a los méritos del equipo: “A Argentina se la ve cansada y sin argumentos. Esperaba mucho más de Argentina después de los partidos ante Cabo Verde y Egipto”.

El fixture de semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Francia vs. España – 16.00 – Dallas Stadium.

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina– 20.00 – Atlanta Stadium.

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El cuadro del Mundial 2026

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