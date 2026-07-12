Las dudas de Scaloni para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

Luego de sellar la clasificación frente a Suiza, la Selección Argentina se enfocó en lo que será el trascendental duelo del próximo miércoles.

Una vez más, la Selección Argentina se metió entre los cuatro mejores equipos del Mundial. Con otra trabajada victoria, esta vez por 3-1 frente a Suiza en el tiempo suplementario, los comandados estratégicamente por Lionel Scaloni se metieron en las semifinales de la Copa del Mundo. En dicha instancia, chocarán con Inglaterra.

Como consecuencia de ello, las celebraciones no pueden extenderse demasiado. Sucede que, el próximo miércoles, en la ciudad de Atlanta —la misma donde se cosechó el triunfo frente a Egipto—, La Albiceleste se topará con uno de los rivales más acérrimos. Un partido que, sin ningún tipo de dudas, acaparará la atención de propios y extraños.

En ese contexto, hay que destacar que varios nombres propios del vigente campeón del mundo culminaron el partido frente a Suiza con algunas molestias. Hablamos, sin ir más lejos, de jugadores sumamente importantes del calibre de Lionel Messi, Leandro Paredes y Cristian Romero. Sin embargo, ninguno de ellos se quedaría afuera de la formación titular.

Lo de La Pulga fue solamente un golpe en el rostro, más allá del cansancio lógico que viene arrastrando por tantos partidos seguidos a los 39 años de edad. Paralelamente, lo del mediocampista central y lo del zaguero generó algo más de preocupación y habrá que esperar para corroborar las evoluciones de ambos, aunque el riesgo parece ser muy acotado.

De Paul, el más criticado contra Suiza. (Foto: Getty)

En ese sentido, las dudas de Scaloni parecen centrarse más en lo táctico que en lo obligatorio. Con un Rodrigo De Paul en un nivel realmente bajo, se presentó la duda con respecto a su presencia desde el arranque frente a Inglaterra. En el caso de que el jugador de Inter Miami no sea de la partida, varias son las opciones para reemplazarlo.

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¿Nicolás González? ¿Thiago Almada? ¿Lautaro Martínez? Lo cierto es que Scaloni no confirmará el equipo hasta poco antes del inicio del partido que otorgará un boleto rumbo a la gran final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Igualmente, es un hecho ineludible que el surgido de Racing está siendo analizado.

El resto de la formación titular de Argentina contra Inglaterra parece no generar una gran incertidumbre. Por el contrario, más allá de los que terminaron los cuartos de final algo tocados y esperarán para recibir el visto bueno, no habrá un volantazo del DT. Inclusive, no sorprendería que Scaloni se incline por los mismos once jugadores.

Con las semifinales a la vista, crece el interés por aprovechar el código promocional antes de los duelos decisivos del torneo.

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La posible formación de Argentina ante Inglaterra

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

¿Cuándo se juega Argentina vs. Inglaterra?

El partido entre Argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16 horas del territorio nacional, en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

El cuadro del Mundial 2026