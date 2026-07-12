Con Rattín como protagonista, la AFA calentó la previa del partido entre Argentina e Inglaterra

Luego de confirmarse el pase a semifinales, la casa madre del fútbol argentino apeló a un hecho histórico para chicanear a los próximos rivales.

La Selección Argentina protagonizó otra jornada para el infarto en este Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni superaron a Suiza por 3 a 1, pero debieron recurrir al tiempo extra para hacerlo. Mac Allister había puesto al equipo en ventaja, pero en el complemento lo igualó Nodye. Ya en la prórroga aparecieron Julián Alvarez y Lautaro Martínez para poner cifras definitivas. La Albiceleste se clasificó a semifinales y enfrentará a Inglaterra.

El partido ante Inglaterra se vive de una manera especial. La rivalidad histórica hace que no sea un duelo más. Además de algunas memorables batallas en mundiales -como la de México 86 o Francia 98- la cuestión Malvinas siempre está presente y es un condimento extra.

Una vez que Argentina consumó su pase a semifinales, la cuenta oficial de la AFA en inglés publicó una foto con un significado muy fuerte: se lo puede ver a Antonio Rattín, quien perdió la vida en las primeras horas del sábado, queriendo arrancar un banderín en el Mundial de 1966.

El Rata quedó en la historia porque en el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial del 66 entre Argentina e Inglaterra, el árbitro lo expulsó, pero como entonces no había un sistema de tarjetas, la decisión fue hacerlo con un gesto. El futbolista de la Albiceleste no lo tomó a bien, se fue protestando y la leyenda dice que quedó sentado en la alfombra real con los botines llenos de barro.

El picante tuit de la cuenta en inglés de la AFA

Cuándo, dónde y a qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

La Selección Argentina e Inglaterra medirán fuerzas el próximo miércoles 15 de junio a partir de las 16 horas. El encuentro, que tendrá una mística especial por cuestiones ajenas a lo deportivo, se llevará a cabo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Cabe destacar que un día antes jugarán España y Francia por la otra semifinal.

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