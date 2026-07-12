El encuentro en la Selección Argentina e Inglaterra será el próximo martes en Atlanta y se espera que haya mucha tensión.

El pasado sábado se completaron los cuartos de final y ya se sabe quiénes son los cuatro semifinalistas del Mundial 2026. Francia había obtenido su plaza ante Marruecos, España había hecho lo propio contra Bélgica, mientras que Inglaterra dejó en el camino a Noruega y Argentina a Suiza.

Se vienen una semifinales apasionantes tanto dentro como fuera de la cancha ya que los cruces serán entre países con larga tradición en lo que respecta a la rivalidad tanto futbolística como social. Lo que no debe suceder bajo ningún punto de vista es que haya violencia. Francia se verá las caras con España y Argentina hará lo propio con Inglaterra.

Lamentablemente ya se produjo el primer -y esperemos que el único- hecho de violencia entre hinchas argentinos e ingleses en el Mundial. Tras confirmarse el duelo en semifinales, los argentinos celebraban en Miami. En dicha ciudad jugó Inglaterra ante Noruega, por lo que había importante presencia de ingleses allí.

Luego de algunas discusiones todo pasó al plano físico y hubo una verdadera batalla campal entre argentinos e ingleses en Miami. Se sabe que la bronca es histórica entre ambos países. En 1982 hubo una guerra que se cobró la vida de 649 héroes argentinos y esa situación siempre estuvo sobre la mesa, especialmente en cuestiones deportivas.

Así fue la pelea entre argentinos e ingleses en Miami

Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio a las 16 horas | Francia vs. España – Dallas, Estados Unidos

Miércoles 15 de julio a las 16 horas | Argentina vs. Inglaterra – Atlanta, Estados Unidos.

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