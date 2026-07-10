En la antesala del cruce con Suiza por los cuartos de final del Mundial, el entrenador respondió al debate instalado tras la victoria frente a Egipto.

Si bien la Selección Argentina ya tiene la mira puesta en el duelo de este sábado ante Suiza por los cuartos de final del Mundial, una de las cuestiones que sobrevoló la conferencia de prensa de Lionel Scaloni no estuvo relacionada exclusivamente con lo futbolístico. El entrenador se refirió al fuerte debate que se instaló tras la agónica remontada frente a Egipto, cuando desde el conjunto africano y en distintos sectores de opinión pública se instaló la teoría de un supuesto favoritismo arbitral hacia la Albiceleste.

Lejos de esquivar el tema, el DT fue categórico al desmentir cualquier tipo de beneficio. “Hace un montón de tiempo vienen diciendo que nos favorecen, desde que tengo uso de razón“, sentenció el entrenador, sin vueltas.

Y agregó: “A lo mejor hay gente que no quiere que ganemos porque ya ganamos la última. Hoy con el VAR es muy difícil que te ayuden. A Lisandro Martínez (en el gol anulado a Egipto) le pisaron el pie, es falta. En las redes sociales se magnifica todo, pero no hay ningún favoritismo“.

En lo estrictamente futbolístico, el DT dejó entrever que mantendría gran parte de la base que viene de eliminar a Egipto en los octavos de final. “Ya he repetido equipos, entonces no sería descabellado que pueda pasar como también podría pasar que haya un cambio. En principio jugaría parecido al otro día. Más allá de la locura del partido, el equipo hizo buenas cosas en cuanto al juego y me gustó“, explicó.

"VAMOS A JUGAR MUY PARECIDOS AL OTRO DÍA"



Lionel Scaloni acerca del equipo que saldrá de titular ante Suiza.@fczyz en #DSPORTSNoticias Nite#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CbTi2IFzb3 — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Fue allí cuando aprovechó a destacarvel impacto que tuvo el ingreso de Leandro Paredes. “Con su entrada el equipo mejoró en tenencia, circulación y en estar presentes en campo rival. Intentamos siempre mejorar el equipo y si no lo tocamos es porque creemos que está bien así”, sostuvo.

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Respecto del rival, el entrenador remarcó las virtudes de Suiza, que llega tras eliminar a Colombia y buscará meterse por primera vez entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo. “Es un muy buen equipo, compite con las mejores selecciones y siempre sale adelante. Tiene tradición mundialista, son fuertes, tienen jugadores de experiencia y lo respetamos como a todos”, analizó.

Sin embargo, hubo un nuevo capítulo para que el oriundo de Pujato analice las cuestiones extrafutbolísticas que rodean al Mundial. Consultado sobre las cuestiones positivas y negativas que le encuentra a esta edición, remarcó: “Por suerte hemos viajado poco a comparación de otros equipos. Si salíamos segundos hubiésemos conocido todo Estados Unidos. Al salir a la cancha eso cuenta. Yo creo que en la recta final del Mundial los partidos deberían ser más espaciados y ocurre lo contrario”.

“Vamos utilizando las cosas para encontrarle el lado positivo e intentamos minimizar las otras. Uno se acomoda y aprovecha. Yo prefiero que el partido no se pare con las pausas de hidratación porque da tiempo a corregir, pero nos adapatamos”, continuó, haciendo énfasis en las nuevas reglas implementadas.

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"CAMBIO DE HORARIOS, IR A MIAMI, COLOMBIA HA SUFRIDO ESO"



Lionel Scaloni analizó el desgaste físico que se realiza durante el recorrido de la competencia.#DSPORTSNoticiasNite#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rso7ofLPjQ — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

En otro tramo de la conferencia también opinó sobre la semifinal que protagonizarán Francia y España. “Es lógico que sea una final anticipada porque son los dos favoritos. No me parece mal que Lamine Yamal haya dicho eso porque es la realidad. Francia dio un golpe de autoridad contra Marruecos y ha demostrado que tiene un nivel alto. España está yendo de menos a más, aunque creo que las condiciones climáticas no le favorecen. Sigue teniendo su identidad y tendrá una dura prueba. Es un equipo temible”, cerró.